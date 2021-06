IRCTC, IRFC, RVNL, Ruchi Soya, MTNL, Bharti Airtel, HDFC Life, Emami actions en bref

À la suite de la relance budgétaire annoncée par le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, les stocks de la santé et du tourisme seront étroitement surveillés.

BSE Sensex et Nifty 50 devraient connaître une ouverture en sourdine mardi, alors que les contrats à terme Nifty ont chuté de 21 points à 15 853 sur la bourse de Singapour. À la suite de la relance budgétaire annoncée par le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, les stocks de la santé et du tourisme seront étroitement surveillés. Les investisseurs garderont également un œil sur les bénéfices du quatrième trimestre, les prix du pétrole, les flux de fonds étrangers, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Les analystes disent que des volumes très faibles suggèrent une faible participation des institutions même s’ils ne sont pas sûrs de la direction des marchés, ce qui a également conduit à une volatilité plus faible. Cela a entraîné une baisse des intérêts commerciaux. « Le Nifty a formé un motif Top enveloppant. Une ouverture en dessous du plus bas de lundi pourrait accélérer la tendance baissière. 15702-15915 pourrait être une fourchette à court terme pour Nifty », Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Les actions à l’honneur

Nouvelles connexes

RIL, Barbeque-Nation, Infosys, Indraprastha Gas, Bank of Maharashtra, HDFC Bank en bref Les revenus des services 5G seront insignifiants pour les utilisateurs tardifs dont l’Inde : Moody’s RIL, Shyam Metalics, Sona BLW, Infosys, Jaypee Infratech, ONGC, PNB, Piramal Enterprises actions en bref

IRCTC, Ruchi Soya, MTNL : Sociétés cotées à l’ESB telles que Finolex Cables, Hindustan Oil Exploration, Balmer Lawrie Investments, Indian Railway Finance Corporation, Kirloskar Electric Company, KRBL, Mahanagar Telephone Nigam, Nagarjuna Fertilizers and Chemicals, NBCC (Inde), Noida Toll Bridge Company, Omaxe, Ruchi Soya Industries, Rail Vikas Nigam, IRCTC, Sunteck Realty, Suzlon Energy, entre autres, annonceront leurs résultats du trimestre janvier-mars le 29 juin.

Modes de vie futures : Future Lifestyle Fashions Ltd a annoncé lundi une perte nette consolidée de Rs 149 crore pour le quatrième trimestre clos en mars 2021 impacté par la pandémie. La société avait enregistré une perte nette après impôts de Rs 148,65 crore au cours du trimestre janvier-mars il y a un an.

Bharti Airtel : L’opérateur de télécommunications Bharti Airtel a déclaré lundi avoir ajouté un autre spectre de 28,2 mégahertz pour augmenter la capacité du réseau pour les services de données à haut débit et il est même prêt pour la technologie 5G.

Assurance-vie HDFC : Selon divers médias, Standard Life (Mauritius Holdings) vendra 7 crore d’actions de HDFC Life dans le cadre d’un accord de bloc le 29 juin. La fourchette de prix de l’accord de bloc sera de 658 à 678 Rs par action. Lundi, les actions de HDFC Life ont clôturé à Rs 696 chacune, en baisse de 4,07 %.

Emami : Le major de FMCG Emami a annoncé lundi avoir augmenté sa participation stratégique dans Helios Lifestyle, propriétaire de la marque de soins pour hommes The Man Company (TMC), à 45,96 % contre 33,09 %. Emami, les créateurs de marques comme Navratna, BoroPlus, Fair & Handsome, Zandu Balm & Mentho Plus et Kesh King, ont fait une incursion dans le segment en pleine croissance du toilettage masculin en ligne avec un investissement dans Helios Lifestyle basé sur Gurugram en 2017.

