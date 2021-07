IRCTC Mahalaya Pind Daan Tarpan : visitez Varanasi, Prayagraj, Gaya à un prix abordable ; Voir les détails du forfait

Le forfait IRCTC Mahalaya Pind Daan Tarpan est pour six nuits/sept jours.

IRCTC Mahalaya Pind Daan Tarpan Tour Package: La Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) exploite un «train touristique spécial de pèlerinage» pour les fidèles qui envisagent de visiter les villes saintes de l’Inde. Dans le cadre du forfait Mahalaya Pind Daan Tarpan, le train touristique spécial de pèlerinage couvrira tous les lieux touristiques importants de l’Inde. Le train touristique spécial partira de la gare de Secunderabad le 25 septembre 2021 à 00h05. Ceux qui souhaitent profiter de ce voyage organisé peuvent réserver leurs billets en ligne sur le site Web de l’IRCTC. En outre, les billets sont également disponibles au centre de facilitation touristique, aux bureaux de zone ainsi qu’aux bureaux régionaux de l’IRCTC.

Le forfait IRCTC Mahalaya Pind Daan Tarpan est pour six nuits/sept jours. Il couvrira les villes saintes de Varanasi, Prayagraj et Gaya. Les points d’embarquement et de débarquement de ce voyage organisé comprennent Kazipet, Secunderabad, Khammam, Eluru, Vijayawada, Rajahmundry, Tuni, Samalkot, Visakhapatnam, Srikakulam, Vizianagaram, Brahmapur, Khurda Road, Cuttack, Bhubaneswar, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak , Balasore, Tatanagar ainsi que Bokaro Steel City. Le forfait IRCTC Mahalaya Pind Daan Tarpan propose deux catégories de voyages. La catégorie Standard coûtera Rs 6 620 par personne, tandis que la catégorie Confort coûtera Rs 11 030 par personne.

La catégorie Standard comprendra le voyage en train par classe SL et l’hébergement dans les Halls/Dortoirs en multi-partage. D’autre part, la catégorie Confort comprendra le voyage en train en classe 3AC et l’hébergement en Hôtels sur la base du partage Twin et Triple sur les lieux de séjour ainsi que le partage de la chambre Quadruple pour se rafraîchir le matin. En outre, les deux catégories de ce forfait de voyage comprendront également du thé ou du café du matin, un litre d’eau potable par personne par jour, des repas végétariens purs (y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner), des accompagnateurs, un officiel de l’IRCTC en train en tant que surintendant de train, non Transferts routiers AC sur base SIC, dispositions de sécurité pour chaque voiture de train (sans armes) ainsi que l’assurance voyage des passagers.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.