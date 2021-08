IRCTC offre Rakhi Special cashback aux femmes passagères de Tejas Express ; vérifier les détails ici

L’IRCTC propose une offre de remise en argent de 5 % aux femmes passagères.

IRCTC Rakhi Cashback spécial sur les trains Tejas Express : Bonne nouvelle pour les femmes passagères des chemins de fer indiens ! Si vous prévoyez de voyager pendant le prochain festival de Rakha Bandhan, vous pouvez obtenir 5% de remise en argent sur votre voyage. La branche de billetterie électronique du transporteur national, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) propose une offre de remise en argent de 5 % aux femmes passagères. Afin de profiter de cette offre de l’IRCTC, les passagères doivent réserver leurs billets de train sur IRCTC Tejas Express entre la période de voyage du 15 août 2021 au 23 août 2021. Cette offre spéciale Rakhi est valable les 15, 16, 20, 21, 22 et 23 août 2021. L’IRCTC a repris l’exploitation des trains Lucknow – Delhi et Ahmedabad – Mumbai Tejas Express à partir du 7 août 2021.

Selon divers rapports, l’offre de remise en argent de 5 % de l’IRCTC ne s’applique qu’aux femmes et aux voyages Lucknow – Delhi, Ahmedabad – Mumbai Tejas Express effectués pendant la durée donnée. Pendant cette période, les femmes voyageant peuvent voyager plusieurs fois en profitant de cette offre de remboursement. Dans le cadre de cette offre de remboursement IRCTC, le montant de la remise sur le billet sera crédité à chaque fois sur le même compte à partir duquel le billet de train est réservé. Fait intéressant, la remise en argent de 5 % sera également accordée aux femmes qui ont déjà réservé leurs billets de train pour voyager pendant la période de l’offre avant l’annonce.

Selon IRCTC, le train numéro 82501/82502 Lucknow – New Delhi – Lucknow Tejas Express et le train numéro 82901/82902 Ahmedabad – Mumbai – Ahmedabad Tejas Express circulent quatre jours par semaine (sauf le mardi, mercredi et jeudi). Afin de profiter des services de train à bord de classe mondiale sur Lucknow – New Delhi Tejas Express et Ahmedabad – Mumbai Tejas Express, les passagers intéressés peuvent réserver leurs billets de train sur le portail Web officiel de l’IRCTC irctc.co.in ou sur l’application mobile IRCTC Rail Connect.

