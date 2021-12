IRCTC Rampath Yatra : visitez Ayodhya, Varanasi, Prayagraj pendant les vacances d’hiver ! Voir le coût, le calendrier et d’autres détails

Le train conduira les fidèles à Ayodhya, Varanasi, Nandigram, Prayagraj, Chitrakoot.

IRCTC Rampath Yatra : La société indienne de restauration et de tourisme des chemins de fer propose un train touristique exclusif Pilgrim Special pour Sri Rampath Yatra au départ de Sabarmati. Selon l’IRCTC, le train touristique spécial Rampath Yatra partira de la gare de Sabarmati Junction le 25 décembre 2021 à 06h05. Le train conduira les fidèles à Ayodhya, Varanasi, Nandigram, Prayagraj, Chitrakoot. Les points d’embarquement et de débarquement comprennent Sabarmati Junction, Chayapuri, Anand, Godhra, Ratlam, Dahod, Nagda, Maksi, Ujjain, Shujalpur, S Hirdaramnagar, Sehore, Vidisha, Bina, Ganj Basoda, Jhansi. Le forfait 7 nuits/8 jours, du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022, est désormais disponible en ligne sur le site de l’IRCTC pour la réservation. En outre, la réservation peut également être effectuée via le centre de facilitation touristique de l’IRCTC ainsi que les bureaux régionaux.

Selon l’IRCTC, la catégorie Standard (classe couchette) coûtera Rs 7 560 par passager tandis que la catégorie Confort (classe 3AC) coûtera Rs 12 600 par passager. Le voyage organisé Rampath Yatra comprendra le voyage en train en classe SL/3AC, le thé ou le café du matin, le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner par jour, les transferts routiers non climatisés sur la base SIC, la nuitée / rafraîchissement dans les halls ou les Dharmashalas en partage multiple base, escorte de tournée et sécurité à bord du train. Le voyage organisé, cependant, n’inclura pas les frais d’entrée pour les monuments, les articles de nature personnelle, c’est-à-dire la lessive, les médicaments, le service d’un guide touristique ainsi que d’autres qui ne sont pas mentionnés dans les inclusions du voyage.

Conformément à la politique d’annulation du voyage, 250 Rs seront déduits si le passager annule la réservation jusqu’à 15 jours, 25 pour cent du coût du forfait seront déduits en cas d’annulation jusqu’à 8 à 14 jours, 50 pour cent du coût du forfait sera être déduit en cas d’annulation jusqu’à 4 à 7 jours et 100 pour cent si la réservation est annulée en moins de quatre jours.

