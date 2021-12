IRCTC Shri Ramayan Yatra devient le premier train à obtenir la certification végétarienne ; détails ici

La visite Shri Ramayan Yatra par le train touristique Dekho Apna Desh Deluxe AC a obtenu la certification végétarienne du Conseil Sattvik de l’Inde.

Shri Ramayan Yatra, respectueux des légumes de l’IRCTC : dans le but d’encourager les services ferroviaires indiens respectueux des végétariens, Shri Ramayan Yatra a reçu une « certification végétarienne » du Conseil Sattvik de l’Inde en association avec Bureau Veritas (partenaire d’audit mondial), récemment à La gare de Safdarjung à Delhi. Grâce à cela, le voyage de pèlerinage à thème « Shri Ramayana Yatra » par le train touristique climatisé Dekho Apna Desh Deluxe des chemins de fer indiens est devenu le premier service de train au monde adapté aux végétariens. Les services végétariens du transporteur national sont particulièrement dédiés aux végétariens pratiquants et aux passagers végétaliens voyageant vers des destinations saintes à travers l’Inde dans les chemins de fer indiens.

Le voyage organisé Shri Ramayan Yatra de l’IRCTC par le train touristique Dekho Apna Desh Deluxe AC, qui couvrira diverses destinations religieuses bien connues à travers le pays, a obtenu la certification végétarienne du Conseil Sattvik de l’Inde, une organisation à but non lucratif qui a été mis en place pour promouvoir la certification de la nourriture végétarienne pure. En outre, il est également dit que les cuisines de la base IRCTC, les salons exécutifs ainsi que les quais des gares seront également certifiés végétariens afin de garantir des voyages en train respectueux des végétariens sur le réseau des chemins de fer indiens.

Le forfait de voyage en train IRCTC ‘Shri Ramayana Yatra’ couvrira diverses destinations liées à la vie de Lord Ram telles qu’Ayodhya, Sitamarhi, Janakpur, Nandigram et Varanasi. La durée de ce voyage organisé sera de 16 nuits et 17 jours et les touristes ou les passagers peuvent monter à bord de ce train Deluxe AC à la gare de Safdarjung à New Delhi. L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation, la branche restauration des chemins de fer indiens, favorisera les « voyages respectueux des végétariens » en obtenant certains services de train « certifiés sattvik », en particulier les trains circulant sur les routes reliant les sites religieux à travers le pays. Dans les prochains jours, certains des autres trains qui desservent des destinations de pèlerinage, comme le train à grande vitesse Vande Bharat Express à destination de Katra (l’arrêt final du temple Vaishno Devi), pourraient également obtenir une certification végétarienne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.