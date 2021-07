IRCTC Tejas Express de retour sur la bonne voie ! Les services Lucknow-Delhi & Ahmedabad-Mumbai reprendront à partir de cette date

Les trains Ahmedabad-Mumbai et Lucknow-New Delhi Tejas Express reprendront leurs activités à partir du 7 août 2021.

Dès le mois prochain, le service de train IRCTC Tejas Express est prêt à vous emmener ! L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a annoncé que les trains Ahmedabad – Mumbai et Lucknow – New Delhi Tejas Express reprendront leurs activités à partir du 7 août 2021. Selon l’IRCTC, le numéro de train 82901/82902 Ahmedabad – Mumbai – Ahmedabad et le numéro de train 82501 /82502 Lucknow – New Delhi – Lucknow fonctionnera quatre jours par semaine – les lundis, vendredis, samedis et dimanches. Pour profiter de services de classe mondiale sur les trains Ahmedabad – Mumbai et Lucknow – New Delhi Tejas Express, les passagers peuvent réserver des billets sur le site Web de l’IRCTC irctc.co.in ou sur l’application IRCTC Rail Connect.

Signalé le 4 octobre 2019, le Lucknow – New Delhi Tejas Express est le premier train de ce type à circuler sur le réseau des chemins de fer indiens, entièrement exploité par l’IRCTC. Ce service de train prend plus de six heures pour effectuer le voyage dans chaque direction. Avec un autocar exécutif de classe AC de 56 places et neuf autocars de classe AC de 78 places, le train IRCTC Lucknow – New Delhi Tejas Express a une capacité de transport totale de 758 navetteurs. Le train offre diverses installations et commodités modernes aux passagers, ainsi qu’une assurance voyage en train de Rs 25 lakh gratuite.

Le train Ahmedabad – Mumbai IRCTC Tejas Express entièrement climatisé dispose de deux voitures-chaires de classe exécutive, chacune pouvant accueillir jusqu’à 56 sièges, ainsi que de huit voitures-chaires, chacune d’une capacité de 78 sièges. La capacité totale de transport de passagers du train est de 736 passagers. Le train offre des services d’infodivertissement à bord gratuits. Les passagers reçoivent à bord de la nourriture et des boissons de haute qualité, qui sont incluses dans le prix du billet. Chaque voiture de ce train est équipée d’un filtre à eau RO en plus de la bouteille d’eau emballée pour chaque passager voyageant. Semblable aux passagers de Lucknow – New Delhi Tejas Express, les voyageurs de ce train bénéficient également d’une assurance voyage en train pouvant aller jusqu’à Rs 25 lakh.

