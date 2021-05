IREDA lance un appel d’offres pour le programme PLI solaire

ReNew Power développera également une usine de fabrication de cellules et de modules solaires de 2 giga-watts (GW) à Dholera, Gujarat.

L’Agence indienne pour le développement des énergies renouvelables (IREDA) a invité mardi des candidatures de fabricants de modules solaires pour profiter du programme d’incitation lié à la production (PLI) du Centre. Les bénéficiaires du programme PLI seront sélectionnés par appel d’offres et l’évaluation des offres se fera sur la base de la capacité de fabrication proposée par les entreprises et de l’étendue des produits élémentaires nécessaires à la fabrication des panneaux solaires qu’elles promettent de fabriquer en le pays.

Le Cabinet avait autorisé le programme le 31 mars. Les requérants sont tenus de mettre en place des installations de fabrication soit des friches industrielles, soit des installations de fabrication nouvelles attribuées dans le cadre du programme, mais ne seront pas éligibles au PLI s’ils ont importé les biens d’équipement nécessaires à l’installation des usines. Le taux PLI pour les projets de friches industrielles sera de 50% du taux pour les projets nouveaux. La dernière date de soumission de la candidature est le 30 juin et les lettres d’attribution seront envoyées aux candidats retenus le 30 juillet. PLI éligible.

Juste après l’annonce du PLI solaire en mars, Tata Power Solar Systems a mis en service 400 mégawatts (MW) supplémentaires de capacité de fabrication de modules et de cellules, portant la capacité totale à 1 100 MW. Gautam Solar a récemment doublé la capacité de fabrication de panneaux à 250 MW dans son usine de Haridwar et Premier Energies, basée à Hyderabad, a investi Rs 430 crore pour augmenter sa capacité de fabrication de modules à 1500 MW par an à partir de sa base actuelle de 500 MW. ReNew Power développera également une usine de fabrication de cellules et de modules solaires de 2 giga-watts (GW) à Dholera, Gujarat.

Le programme peut faciliter une capacité de fabrication annuelle supplémentaire de 8 à 12 GW de cellules / modules solaires en Inde et ne peut bénéficier directement que de 8 à 13% des besoins en équipement solaire jusqu’à FY30, avait indiqué India Ratings plus tôt ce mois-ci. À ce jour, les 3 GW d’unités de fabrication de cellules et les 10 GW des fabricants de modules solaires domestiques doivent importer la plupart de leurs composants de l’extérieur.

