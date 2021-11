De nombreuses célébrités ont pesé sur la situation entourant le festival de musique Astroworld de Travis Scott, qui a fait huit morts et des dizaines de blessés. Selon HollywoodLife.com, la fille d’Alec Baldwin, Ireland Baldwin, a défendu le rappeur au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait dû arrêter le concert pendant que le chaos se déroulait. Dans sa déclaration, qui a été publiée sur son histoire Instagram et a depuis été supprimée, l’Irlande a même comparé la situation à celle concernant son père, qui a accidentellement tiré et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rust après qu’on lui ait remis une arme qu’il croyait avoir été sûr à utiliser.

« Vous me tuez tous vraiment ces jours-ci. Vous croyez tout ce que vous voyez sur Twitter et TikTok et vous êtes complètement en train de diffuser de la désinformation », a commencé le message de l’Irlande. Elle a continué à dire que ce « train en marche » a commencé avec la situation qui entourait Alec et, maintenant, concerne Scott. Alors qu’elle a défendu à la fois son père et Scott pour leurs incidents respectifs, l’Irlande a partagé qu’elle avait le « cœur brisé » pour ceux qui ont perdu des êtres chers lors du concert d’Astroworld.

« D’abord, vous étiez des pros de la coordination de l’armurerie/des cascades lorsqu’il s’agissait de l’horrible tragédie impliquant mon père… et maintenant Travis Scott est démoniaque parce qu’il A AUTORISÉ les gens à mourir à son spectacle ? » L’Irlande a continué. « Je commencerai par dire que j’ai le cœur brisé pour les familles qui ont perdu un être cher. Tout le monde devrait se sentir en sécurité lorsqu’il va profiter de la musique live. Mais ce n’est pas la faute de Travis Scott. N’importe quel musicien validerait que vous ne pouvez pas voir ou entendez n’importe qui là-haut. Surtout lorsque vous portez des moniteurs intra-auriculaires. » La défense de l’Irlande ne s’est pas arrêtée là. Elle a ensuite visé à « annuler la culture » et a encouragé ceux qui ont critiqué Alec et Scott à « faire un peu de recherche avant d’aller cracher des taureaux de culture d’annulation—t. »

« Les gens ont perdu leurs enfants à cause de qui et vous avez dit que la musique de Travis Scott est démoniaque et qu’elle appartient à la prison ? Bon Dieu », a-t-elle ajouté. L’Irlande a reconnu dans un autre article que le rappeur « incite à la rage » lors de ses concerts. Mais, a-t-elle poursuivi, « Je refuse de tomber dans cette culture tordue d’annulation, quand cela vient de gens qui n’ont aucune idée de comment tout fonctionne. » Comme mentionné précédemment, ces messages ont depuis été supprimés.

Ce n’est pas la première fois que l’Irlande s’exprime sur l’accident de Rust, qui a eu lieu fin octobre sur le plateau de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. L’incident a non seulement conduit à la mort de Hutchins, mais le réalisateur Joel Souza a également été hospitalisé puis libéré après avoir reçu un traitement. L’Irlande a profité de son histoire Instagram pour envoyer son « amour et son soutien » à la famille de Hutchins et des « pensées curatives » à Souza. Elle a ajouté qu’elle souhaitait pouvoir « embrasser mon père très fort aujourd’hui ».