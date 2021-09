Ireland Baldwin défend Hailey Bieber des chants de Selena Gomez au Met

Styliste Maëva Reilly a partagé des séquences vidéo de lui « chantant pour sa femme » avec « All That Matters ».

“Il était très excité d’être là et a même crié à Hailey au micro, en disant ‘Shoutout à ma femme'”, a déclaré une autre source à E! Des nouvelles de l’émission de Justin, qui comprenait les chansons “Peaches”, “Love Yourself”, “Sorry”, “Anyone” et “Where Are Ü Now”.

Le gala du Met 2021 était la première fois que Justin et Hailey assistaient ensemble. En 2018, elle a foulé le tapis rouge avec Shawn Mendes.

Comme les fans l’ont souligné cette semaine, Selena a déjà demandé à ses fans d’être plus gentils sur les réseaux sociaux. “Je ne supporte pas que les femmes démolissent les femmes et je ne le serai jamais, alors s’il vous plaît soyez gentil avec tout le monde”, a-t-elle déclaré lors d’un Instagram Live en 2019, au milieu des rumeurs d’une querelle entre elle et Hailey.

La star de Only Murders in the Building a déclaré : “Peu importe la situation. Si vous êtes mes fans, ne soyez pas impoli avec qui que ce soit, s’il vous plaît. Ne partez pas en disant des choses que vous ressentez. le moment. S’il te plait, pour moi. Sache que ce n’est pas mon cœur et que mon cœur n’est que pour libérer les choses que je sens qui sont moi et dont je suis fier. C’est tout ce que je vais dire.