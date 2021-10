Irlande baldwin et Candace Owens utilisé leurs plateformes de médias sociaux pour échanger des mots tendus.

Le lundi 25 octobre, l’Irlande a profité de son histoire Instagram pour critiquer Candace après que l’expert conservateur a suggéré dans un tweet supprimé depuis que cela pouvait être considéré comme une « justice poétique » que le père d’Irlande, Alec Baldwin, a accidentellement raté le tir d’un pistolet à hélice la semaine dernière sur le tournage du film Rust. La décharge d’une arme à feu a tué le directeur de la photographie Hutchins Halyna et réalisateur blessé Joël Souza le jeudi 21 octobre.

Ireland a partagé une photo de Candace, en plus de l’avoir taguée, et a écrit : « Vous êtes l’être humain le plus dégoûtant, le plus haineux et le plus cancéreux que j’aie jamais rencontré. manquer de respect à la vie d’une femme qui a été tuée accidentellement et tragiquement… Honte à vous. «

Le mannequin de 26 ans a ensuite publié le tweet précédent de Candace dans son histoire, qui disait : « Alec Baldwin a passé 4 ans à se consacrer à la peinture Donald Trump et ses partisans comme des meurtriers malfaisants. Ce qui est arrivé à Alec serait un exemple de justice poétique s’il n’y avait pas eu les innocents qui ont été assassinés par lui. Priez pour leurs familles. Si triste. »