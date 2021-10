Irlande baldwin interpelle les journalistes « ignobles et insensibles » qui ont demandé des interviews avec elle à la suite de la tragédie impliquant son père Alec Baldwin sur le tournage de son film Rust.

Le vendredi 22 octobre, le mannequin de 25 ans a partagé sur son histoire Instagram un message présumé d’un « journaliste indépendant » anonyme, qui a demandé à l’interviewer au sujet de la fusillade accidentelle sur le tournage de Rust, qui a coûté la vie à directeur de la photographie Hutchins Halyna et réalisateur blessé Joël Souza.

« Évidemment, je ferais en sorte que cela soit bénéfique pour nous deux, mais je sais que c’est une période sensible », a écrit le journaliste. « Bien sûr que tu es la fille d’Alec, donc tout ce que tu as à dire sur la situation serait important.

Le journaliste a ajouté : « Je ferais évidemment preuve de prudence et de respect envers toutes les personnes impliquées. Si vous le souhaitez, vous pouvez m’appeler. »

L’Irlande a exprimé son dégoût envers le journaliste, déclarant: « Pour la poignée de journalistes qui m’ont contacté, vous êtes méprisable et insensible. »

« A tous ceux qui ont donné mon numéro », a-t-elle poursuivi, « s’il vous plaît, perdez-le et ne me contactez plus. »