Ireland Baldwin plaide pour le “ contrôle des naissances ” après avoir souffert du nez sanglant de la garde d’enfants ⋆ .

Instagram

Alors que beaucoup sont choqués par l’image sanglante de la blessure d’Alec Baldwin, son oncle Billy Baldwin insiste sur le fait que c’est une chose normale dans la maison Baldwin.

AceShowbiz –

Irlande Baldwin offre des conseils aux parents après que son expérience de garde d’enfants a terriblement mal tourné. A souffert d’un saignement de nez après avoir surveillé deux garçons de sept ans pendant 45 minutes, la fille de Alec Baldwin et Kim Basinger chatouilleusement transformé en un défenseur du «contrôle des naissances».

La jeune femme de 25 ans a partagé son selfie sanglant le vendredi 23 avril. Sur la photo publiée sur Instagram, elle a été capturée avec du sang coulant sur son visage et couvrant l’une de ses mains. Dans la légende, elle a expliqué: «J’ai fait asseoir mon bébé avec deux garçons de 7 ans pendant 45 minutes et ça s’est passé comme…» Elle a fermé sa note avec le hashtag «#birthcontrol».

Dans la section des commentaires, de nombreux adeptes d’Irlande n’ont pas pu cacher leur choc face à sa photo sanglante. On a écrit en retour: «Qu’est-ce que c’est que ce bordel ????» Un autre s’est dit préoccupé par le modèle en commentant: «Omg, ça va? Les enfants sont durs lol surtout s’ils sont des garçons! J’éspère que tu vas bien.”

Oncle d’Irlande Billy Baldwin, cependant, a affirmé que les nez sanglants étaient une chose courante dans la maison Baldwin. Il a laissé en plaisantant un commentaire qui disait: «Quand je serai grand avec ton père et tes oncles, nous appelions ça… mardi.» En réponse, l’Irlande a répondu: «Oh mon Dieu».

On ne sait toujours pas si les garçons mentionnés par Ireland étaient ses frères et sœurs, mais il était évident d’après ses publications sur les réseaux sociaux qu’elle aime être entourée de ses jeunes frères et sœurs. En mars, elle a publié une photo Instagram d’elle berçant sa sœur cadette Carmen pour célébrer la Journée internationale de la femme. «Bonne journée internationale des femmes à l’une de mes filles préférées. Je vous aime [love]», Disait sa légende réconfortante.

L’Irlande est l’un des sept enfants d’Alec. De son mariage avec Hilaria Baldwin, Alec a deux filles, Carmen, 7 ans et Maria, 7 semaines, dont ils ont récemment accueilli le bébé par mère porteuse, et quatre fils, Rafael, 5 ans, 4 ans. le vieux Leonardo, Romeo, 2 ans, et Eduardo, 7 mois.

Sur ce que l’Irlande ressentait d’être une grande sœur, une source a affirmé que le cousin de Hailey Baldwin pense que c’est «génial» et qu’elle «ne pourrait pas être plus heureuse» pour eux puisqu’elle «adore faire partie d’une grande famille. L’initié a également ajouté: «L’Irlande est ravie pour son père et Hilaria, et elle adore absolument chacun de ses petits frères et sœurs.»

Article suivant

Joy Behar nie avoir “ fouillé ” à Caitlyn Jenner malgré l’utilisation répétée du mauvais pronom