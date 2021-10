Ireland Baldwin revient sur un « beau » souvenir avec son père Alec Baldwin

Irlande baldwin continue de montrer son amour pour son père, Alec Baldwin, à la suite d’une fusillade accidentelle impliquant l’acteur sur le tournage de son western, Rust.

Dans une publication Instagram le mercredi 27 octobre, le mannequin de 26 ans a partagé une capture d’écran d’un commentaire d’un fan qui a rappelé son expérience de travail dans une entreprise qui a produit le film pour enfants d’Alec en 2000, Thomas and the Magic Railroad. Selon le fan, Alec, aujourd’hui âgé de 63 ans, n’avait qu’une seule demande simple à faire à son cavalier à l’époque : qu’il « ait du lait et des céréales dans sa chambre d’hôtel pour la visite de sa fille ».

« C’était ça. C’était tout le cavalier », a déclaré l’utilisateur à propos des demandes personnelles de l’acteur. « Je m’en souviendrai toujours. »

Il semble que le doux geste d’Alec ait beaucoup compté pour l’Irlande, qui a écrit dans la légende de son message : « Parmi certains des commentaires, e-mails, SMS et messages vocaux les plus odieux et menaçants que j’ai reçus … ce beau commentaire est seul. »