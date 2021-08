Irene Burillo Escorihuela dit au revoir à l’US Open

25/08/2021

Le à 22:45 CEST

L’Espagnol Irène Burillo Escorihuela, numéro 241 de la WTA, a été battu au tour de qualification de l’US Open par 6-2 et 6-3 en une heure et dix-neuf minutes contre Beatriz Haddad Maia, brésilien, numéro 174 de la WTA. Avec cette victoire, la joueuse de tennis brésilienne parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour entrer à l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Haddad Maia a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 58% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 82% des points de service. Quant à l’Espagnole, elle a réussi à casser le service une fois et ses données d’efficacité sont de 71%, 3 doubles fautes et 43% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase préliminaire où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des candidats. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette phase de la compétition. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.