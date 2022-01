Irene Burillo Escorihuela dit au revoir au tournoi Adelaide WTA 500

01/03/2022

Le à 06:15 CET

Le joueur australien Maddison français, numéro 141 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant la précédente ronde de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 6-1 et 6-4 en une heure et vingt-trois minutes à l’espagnol Irène Burillo Escorihuela, numéro 215 de la WTA. Avec cette victoire, la joueuse de tennis parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) il y a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, à ce stade de la compétition, 48 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 24 joueurs dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.