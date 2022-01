Irene Burillo Escorihuela obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification précédent

02/01/2022 à 03:15 CET

L’Espagnol Irène Burillo Escorihuela, numéro 215 de la WTA, remportée en une heure et treize minutes par 6-1 et 6-4 à Reka-Luca Jani, joueuse de tennis hongroise, numéro 170 de la WTA, lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition notamment, 48 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 24 arrivent à la phase finale. joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.