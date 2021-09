in

Irina Baeva réapparaît dans l’une de ses plus récentes photos dans un look blanc de l’aéroport la “russe« Il a profité de quelques instants avant d’embarquer.

Entièrement parée d’une tenue de couleur claire, Irina Baeva est montrée dans la salle d’attente de l’aéroport, prête à embarquer pour une nouvelle destination.

Sans la compagnie de Gabriel Soto, apparaît dans un cliché, qu’il a partagé avec ses 3,3 millions de followers sur Instagram, sans aucun doute, le look de Irina Baeva, C’était le plus réussi pour voyager confortablement, comme elle le décrit elle-même.

La tenue la plus confortable et la plus belle pour voyager, à lire dans la description du message qui accompagne la publication.

La “actrice de télévision“, il lui a fallu quelques secondes pour capturer une carte postale dans laquelle elle arbore un total look décontracté en blanc composé de plusieurs pièces clés pour voyager le plus confortablement possible.

Irina Baeva de l’aéroport dans un look blanc, voyage léger

Dans un crop top qui exposait son abdomen marqué et son pantalon assorti, Irina Vitalievna Baeva était prête pour son prochain décollage, tandis que ses followers étaient surpris par toute sa simplicité.

Je ne comprends pas comment vous voyagez si parfait. Je suis détruite, Belle, comme c’est beau, j’aime ton look en blanc, étaient certains des messages dédiés à la blonde.

La “La fiancée de Gabriel Soto“, avec qui elle avait apparemment des projets de mariage pour cette année, a accessoirisé sa tenue avec une paire de tennis de la même couleur et une veste texturée en peau de mouton pour se protéger du froid.

La originaire de MoscouElle voyageait seule accompagnée d’une valise d’une prestigieuse marque de mode, et au lieu d’un sac à main, elle a opté pour un sac à bandoulière qui pendait sur ses épaules.

Sans aucun doute, l’actrice également de “The Dragon: The Return of a Warrior”, a inspiré ses followers en termes de meilleure mode pour un voyage, les réactions et 79 464 “I like it”, ils l’ont confirmé.

La actrice 28 ans qui interprétera “Une Italienne vient se marier“Une autre version en plus de celle interprétée par Livia Brito et José Ron, ne précisait pas la destination de son voyage, on en déduit donc sûrement que ce serait dû à un engagement professionnel ou peut-être qu’il rendrait visite à sa famille en Russie.

Le « membre de Télévision“, qui a collaboré à plusieurs productions avec José Alberto” El Güero “Castro, qui produit aujourd’hui” La Desalmada “, est apparu dans des productions telles que” Pasión y poder “,”L’amour est venu», où il partageait justement le générique avec Gabriel Soto (son partenaire actuel) en 2016.