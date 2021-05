Irina Baeva montrera son nouveau visage dans Le Dragon – El Sol de México

Irina Baeva parle des changements que son personnage a eu dans la telenovela El Dragon: Le retour d’un guerrier, qui a lancé ces derniers jours sa deuxième saison sur Las Estrellas.

«Jimena révèle son vrai visage à chaque pas qu’elle fait, c’était un défi de la recréer dans ces nouveaux chapitres. Nous sommes très enthousiasmés par la diffusion de la deuxième saison, qui est la suite de cette grande histoire qui décrit les arts martiaux.

«C’est précisément ce qui est des situations intéressantes et très difficiles dans l’intrigue avec Sebastián Rulli, (Miguel Garza). Tout le monde commence à révéler son vrai visage, comme tant de choses et de secrets. En fin de compte, il y aura de nombreux changements en termes de personnalité des personnages. “

Il dit que l’on découvrira également si Miguel Garza passera désormais du côté le plus sombre en ne voulant plus se battre avec l’ennemi, mais pourrait maintenant le rejoindre.

Baeva, avec une attitude malicieuse ajoute, «dans cette nouvelle saison, il y aura des trahisons surprises, ces personnages fidèles disparaîtront à cause de trahisons, ils connaîtront leurs vrais visages avec leurs attitudes.

«Jimena est une femme très indépendante, très autonome, elle se fixe aussi un objectif et n’abandonne pas, elle réalise tout, car elle est extrêmement intelligente, elle connaît ses charmes féminins et les utilise à son profit. Et étant vraiment amoureuse de Miguel, elle continuera à voir Adela comme sa plus proche rivale ».

De Cassandra Sánchez-Navarro, Chisca Garza, la sœur de Miguel Garza; espère qu’il y aura une résurgence, après des sacrifices d’autres choses que je libère en cours de route pour donner maintenant si avec un vrai amour:

«Chisca, comme beaucoup de victimes de cet environnement, est toujours en conflit à cause de son explosion de caractère, elle s’est fait haïr, mais elle est victime des circonstances. Jimena profite d’elle ainsi que de ses dépendances pour en profiter. Je le répète en amour comme à la guerre, tout est permis ».

Irina Baeva réitère pourquoi la distribution est fière de cette histoire de l’écrivain espagnol Arturo Pérez-Reverte:

«En premier lieu, c’est une autre histoire, avec des emplacements impressionnants au Japon, en Espagne et au Mexique. Aussi à cause de son thème. Nous formons une excellente équipe de la distribution et des gens de la production. Il a tellement d’éléments différents et spectaculaires qu’il est difficile pour les autres de ne pas aimer The Dragon, c’est déjà arrivé avec un succès retentissant aux États-Unis, sur Netflix ils ont deux saisons et nous à la télévision ouverte au Mexique, nous allons pour la deuxième saison, de ce que je réitère, nous sommes fiers. “

Le dragon: Le retour d’un guerrier, dans sa deuxième saison, est diffusé à 21h30 sur la chaîne Las Estrellas.

Dans une interview avec Le soleil du MexiqueAu téléphone, l’actrice blonde raconte à quel point elle est excitée, comme le reste de la distribution, pour la première des épisodes suivants à apprécier sur Canal Las Estrellas à 21h30.