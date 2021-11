Irina Baeva raconte comment elle veut son mariage avec Gabriel Soto

Bien qu’ils n’aient pas pu se marier cette année en raison de problèmes liés à la pandémie de coronavirus, les acteurs ont confirmé dans une interview à Televisa Espectáculos que leur mariage aura lieu l’année prochaine.

« Je pense que ce sera vers le milieu de l’année prochaine, 2022, et plus ou moins nous avançons dans les préparatifs », a avoué Irina avec un grand sourire.

Gabriel Soto et Irina Baeva. (Instagram / Irina Baeva)

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait beaucoup de différences entre les mariages russes et mexicains, l’artiste de 29 ans a expliqué : Cancun, qui était le dernier, et un autre de mon amie et collègue Michelle Renaud. La vérité est que je crois qu’il peut y avoir des traditions ou des choses différentes, mais en fin de compte c’est comme vous le décidez, je pense que la chose la plus importante à la fois en Russie et au Mexique ou comme dans n’importe quelle autre partie du monde est que, pour nous, c’est un rituel. C’est une très belle cérémonie pour célébrer l’amour ».