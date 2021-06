Irina-Camelia Begu s’impose à Wimbledon en soixante-quatrième de finale

28/06/2021 à 22h00 CEST

Irina-Camélia Begu, roumaine, numéro 79 de la WTA, remportée en soixante-quatrième de finale à Wimbledon par 6-4 et 7-5 en une heure et quarante et une minutes pour Katie Volynets, joueuse de tennis américaine, numéro 199 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors des 30e de finale de Wimbledon.

Volynets a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Begu l’a réussi 7 fois. De même, la Roumaine a atteint 64% d’efficacité au premier service, a commis 5 doubles fautes et a remporté 52% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 72% efficace, 3 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

Le joueur roumain affrontera dans les 30 derniers de la compétition le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis russe affrontera Varvara Gracheva et le joueur croate Petra martique.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Pendant la compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi les classés directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le tournoi et les invités.