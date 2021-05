Irina Maria Bara parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de la joueuse de tennis Mandy Minella

26/05/2021

Le 27/05/2021 à 04:30 CEST

Irina Maria Bara, Le roumain, numéro 122 de la WTA, a tenu les prévisions 3-6, 6-3 et 6-2 en une heure et quarante minutes pour Mandy Minella, Joueuse de tennis luxembourgeoise, numéro 207 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Minella a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Bara, quant à elle, l’a réussi 5 fois. De plus, la joueuse roumaine avait une efficacité de 80% dans le premier service, a commis une double faute et obtenu 65% des points de service, tandis que les données de sa rivale sont de 69% d’efficacité, une double faute et 58% de points obtenus à un service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.