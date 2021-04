Irina Shayk et Bradley Cooper nous donnent un exemple d’une TRES bonne relation entre ex

Outre sa beauté éblouissante et son caractère photogénique, la star du défilé l’a également surprise en apparaissant dans un autre des clichés de la main de sa fille Lea: une photo qui, curieusement, est également une gracieuseté de Bradley Cooper, le père de la fille et ex-partenaire de l’artiste.

“Mon rêve de Burberry. Photo de papa”, a ajouté l’artiste à côté d’une photo dans laquelle, cependant, les traits du visage de sa fille, qui a quatre ans, ne sont pas appréciés.

De cette manière, Irina et Bradley ont une fois de plus montré qu’ils entretiennent une relation très étroite et cordiale depuis qu’ils ont tous deux annoncé leur séparation il y a près de deux ans.