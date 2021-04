Irina Shayk et Bradley Cooper se promènent joyeusement avec leur fille Lea De Seine

Irina Shayk a toujours montré qu’elle était une mère dévouée, prête à être présente pour sa fille, tout comme Bradley Cooper.

Splash News / Le Groupe Grosby

La mannequin russe Irina Shayk et l’acteur et réalisateur Bradley Cooper ont un objectif assez clair depuis leur séparation en 2019: faire de leur mieux pour leur fille Lea De Seine.

Lea vient d’avoir quatre ans, et malgré son jeune âge, elle semble savoir parfaitement que ses parents l’aiment. Bien qu’Irina ait déclaré qu’elle n’était pas en faveur du «coparenting» ou du partage des responsabilités parentales, elle et son ex sont les meilleurs parents possibles pour la petite fille.

Ainsi, loin de se focaliser sur les conflits ou les revendications, ils ont préféré vivre ensemble de manière saine pour le bien-être de leur petite fille et le respect qui ont tous deux le droit de passer du temps avec elle à égalité.

Tout comme les deux sont très souvent vus emmener Lea à l’école ou à des cours de ballet, ils ont également surpris le public en passant du temps ensemble comme lorsqu’ils formaient un couple solide. Au-delà d’être modernes, on pourrait dire qu’ils sont matures et responsables dans leurs actions.

Si ces démarches ont alimenté les rumeurs d’une éventuelle réconciliation, la vérité est qu’elles sont claires que quoi qu’il arrive, c’est une famille, qui est accompagnée et respectée avant tout.

Bien qu’aucun des deux n’ait parlé des raisons pour lesquelles ils se sont séparés, on pensait à l’époque que Lady Gaga avait été la troisième en discorde dans leur relation. Cependant, cela n’a jamais été confirmé par aucune des personnes impliquées.

Indépendamment de ce qui s’est passé, ils regardent vers l’avenir avec confiance et l’assurance qu’ils se sont l’un l’autre et apprécient cette facette de leur vie dans laquelle porter des chemises de dessins animés et des boîtes à lunch colorées implique le bonheur d’être maman ou papa.