Irina Shayk et Karlie Kloss organisent une rencontre avec leurs enfants

Irina Shayk et Karlie Kloss ont passé un agréable après-midi en compagnie de leurs enfants. Les mamans et les modèles semblaient très heureux de se retrouver.

Après s’être salués avec une accolade affectueuse, Irina Shayk et Karlie Kloss se sont préparées à profiter de l’après-midi en compagnie de leurs enfants.

Alors que Lea de Seine Shayk Cooper a déjà 4 ans, le fils de Karlie Kloss et de son mari Joshua Kushner est un nouveau-né venu au monde le 14 mars.

Les top models semblent profiter un peu de leur maternité et avec rien d’autre que de l’amour dans leurs actions, ils se sont dirigés vers Washington Sware Park avec leurs petits pour passer un après-midi avec des amis.

Pendant le voyage, Léa de Seine était très attentive au bébé de Karlie; Il lui semblait que c’était une petite poupée avec laquelle elle pourrait bientôt jouer.

La petite fille, fille d’Irina Shayk et Bradley Cooper, avait l’air charmante dans une tenue qui rendait sa fascination pour le ballet évidente avec un tutu, des leggings roses et des pantoufles dorées.

Les mamans et leurs petits se sont installés sur l’herbe pour profiter d’une sorte de pique-nique en plein air, où, loin de se concentrer sur la nourriture, l’important était leur entretien.

Entièrement stylisés, les hauts respiraient le glamour lors d’une journée normale. Karlie a opté pour un look sobre avec un short motard et un blazer noir assorti avec son masque, ainsi que des mocassins en cuir et un sac bandoulière Gucci.

De son côté, Irina portait un trench-coat en cuir Manokhi qui coûtait plus de 2150 dollars, assorti à ses bottes Miista à imprimé serpent. Ils portaient tous les deux des bijoux en or.

Après avoir passé l’après-midi ensemble, ils sont rentrés chez eux pendant que leur conversation continuait à couler et les montrait heureux et détendus entre quelques rires.

Finalement, ils ont dit au revoir avec un câlin amical et Lea a fait de même avec un sourire envers le bébé de Karlie.