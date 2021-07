Irina Shayk ne veut pas être liée à Kanye West

Les documentaires biographiques coûtent un sou, mais à en juger par le nombre d’entre eux qui n’atteignent qu’un certain niveau d’acceptabilité, en faire un bon doit être extrêmement difficile. Parfois, c’est parce que le sujet est toujours vivant et qu’il exerce inévitablement un certain contrôle sur ce qui fait le montage final. Le plus souvent, […] More