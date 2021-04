Irina Shayk oublie de mettre sa chemise 👚

Dans un look sexy et exĂ©cutif, Irina Shayk transforme les rues de New York en studio photo pour Victoria’s Secret.

Le cĂ©lèbre mannequin russe semble incarner l’inoubliable scène de Seinfeld lorsque Brenda Stron a marchĂ© dans la rue vĂŞtue d’un soutien-gorge et d’un costume blancs, provoquant le crash de Kramer dans la voiture de George.

Mais l’ensemble d’Irina a Ă©galement un clin d’Ĺ“il au style de mocassins noirs et de bas blancs de Michael Jackson.

Sur la base de son grand sourire, la star de 35 ans avait l’air hilarante alors qu’elle Ă©tait photographiĂ©e alors qu’elle Ă©tait en sous-vĂŞtements.

L’ex Bradley Cooper a combinĂ© un ensemble veste et pantalon bleu marine Ă fines rayures grises avec un haut corset noir de la cĂ©lèbre marque de lingerie.

Irina portait ses cheveux relevés et un maquillage très doux qui donnait à son visage enviable un aspect très naturel.

La star Ă©radiquĂ©e Ă New York partage avec l’acteur hollywoodien Lea, 4 ans. MalgrĂ© le fait qu’ils ne sont plus ensemble et quelques frictions après leur sĂ©paration, Irina et Bradley font un excellent travail de coparentalitĂ©, Ă tel point qu’ils se montrent gĂ©nĂ©ralement ensemble autour de la Grosse Pomme marchant avec la fille, attisant les rumeurs d’un possible rĂ©conciliation possible.

L’acteur “A Star is Born” et le mannequin ont commencĂ© leur romance en avril 2015 mais l’ont terminĂ©e en juin 2019 après qu’il ait Ă©tĂ© dit que Bradley avait eu une liaison avec la chanteuse et actrice, Lady Gaga.