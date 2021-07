Iris, la fille de Jude Law, fait ses débuts avec des cheveux bleus flashy dans le dernier article

La fille de Jude Law, Iris, 20 ans, suit les traces de son célèbre père et se fait un nom sur la scène de la mode britannique en tant que mannequin. Elle a montré un nouveau look audacieux sur Instagram, révélant qu’elle s’était teint les cheveux en bleu. Iris avait déjà fait un buzzcut, donc l’ajout de bleu en a fait un look encore plus frappant.

Iris a publié un certain nombre de selfies du buzzcut pour ses 449 000 abonnés sur Instagram. Dans un article récent, Iris a comparé de manière hilarante sa nouvelle coupe à des poupées Barbie dont les cheveux avaient été coupés de manière inélégante par des enfants. Bien qu’elle se consacre manifestement à la promotion du style de vie très glamour de l’enfant d’une vedette, elle semble également avoir un sens de l’humour à propos de ses récents choix de mode.

Iris est l’un des six enfants de Law. L’homme de 47 ans est également le père de Rafferty, 24 ans, et Rudy, 17 ans, avec son ex-femme Sadie Frost. Il partage également Sophia, 10 ans, avec l’ex-petite amie Samantha Burke et Ada, 5 ans, avec l’ex Catherine Harding. Il a accueilli son sixième enfant, son premier avec sa femme Phillipa Coan, l’année dernière. Il a partagé la nouvelle lors d’une interview sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, révélant qu’il était occupé à jardiner et qu’il avait également eu un bébé pendant le verrouillage.

Quand Fallon lui a demandé : « Qu’avez-vous fait de votre temps à la maison ? et il a répondu avec ses aventures de jardinage pour ensuite terminer en disant: “Oh, et en plus, j’ai eu un bébé. Alors voilà.” Il a continué à décrire comment le processus s’est déroulé tout en étant toujours en lock-out, ajoutant: “C’est vraiment merveilleux. Nous nous sentons assez chanceux d’être à une époque où nous pouvions, en famille, nous nicher et profiter de la compagnie de l’autre et chaque jour comme il venait. C’était un amour inhabituel mais forcé.” L’acteur est notoirement privé de sa vie personnelle, et bien que cela ait été un choc pour beaucoup qu’il soit maintenant le père d’un autre enfant, c’est à peu près tout ce qu’il a donné en détails. Law n’a pas révélé le nom ou le sexe de l’enfant, et il n’a jamais confirmé que sa femme était enceinte en premier lieu. Le couple est marié depuis 2019.