Irish Taoiseach lance l’attaque du Brexit après la confrontation avec Boris: «Les dégâts ne peuvent être annulés» | Politique | Nouvelles

Brexit: Micheal Martin dit que l’accord est “ dans le meilleur intérêt ” de tous

Micheal Martin a fait ses remarques lors d’un discours lors d’un événement marquant le 30e anniversaire de l’Institut des affaires internationales et européennes de Dublin intitulé L’Irlande dans une Union européenne en mutation. Et le leader du Fianna Fail – qui a remplacé Leo Varadkar du Fine Gael à la tête du pays il y a un peu moins d’un an – a souligné la nécessité de «reconstruire une relation constructive et durable entre l’Union européenne et le Royaume-Uni», tout en soulignant le résultat de la Le référendum de 2016 a continué de se répercuter sur tout le continent.

Dans un coup d’œil aux Brexiteers, M. Martin a déclaré: «Le référendum, ainsi que les décennies de rhétorique anti-UE qui l’ont précédé et les longues négociations qui ont suivi, ont causé des dommages qui ne peuvent être annulés.

«Comme je l’ai dit à maintes reprises, le Brexit est un important pas en arrière et il n’y a pas d’avantage.

“Cependant, c’est maintenant une réalité et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour limiter l’ampleur de son impact négatif.”

Micheal Martin a rencontré Boris Johnson vendredi (Image: GETTY)

Le Taoiseach d’Irlande Micheal Martin et le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni signé en décembre, combiné avec l’accord de retrait, y compris le protocole d’Irlande du Nord, représentait «le meilleur résultat possible dans les circonstances», a déclaré M. Martin.

Il a ajouté: «Il n’y a aucun but utile à maintenir le débat sur le Brexit.

«Si nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nous tous, nous devons abandonner ce différend et nous concentrer sur la mise en œuvre complète et efficace de ce qui a été convenu.

LIRE LA SUITE: Avertissement de la zone euro – La BCE en “ mode crise ” sans fin

Boris Johnson a sorti le Royaume-Uni de l’UE au début de 2020 (Image: GETTY)

«Nous avons besoin de bonne foi et de coopération – et nous devons comprendre que le premier réflexe en cas de problème doit être de rechercher l’engagement de ne pas favoriser un différend.»

Cependant, il a averti: «Il faut cependant reconnaître que cette relation ne peut jamais être la même que la relation entre les États membres de l’UE, même si nous travaillons dur pour en faire le meilleur possible.»

Faisant référence respectivement à deux anciens dirigeants du Royaume-Uni et d’Irlande, M. Martin a déclaré: «Demain, vous entendrez Bertie Ahern et Tony Blair – pour vous rappeler tout ce que les gouvernements de Dublin et de Londres peuvent accomplir lorsqu’ils travaillent en étroite collaboration. .

NE MANQUEZ PAS

L’Irlande, amoureuse de l’UE, PUNIE alors que les pêcheurs frappés par un changement de règle [INSIGHT]

Le ministre limogé dans une rangée pour avoir traité d’anciens combattants du NI [REVEAL]

Boris Johnson fait rage contre les contrôles douaniers “ absurdes ” de l’UE – Le Premier ministre promet d’agir [COMMENT]

Ancien Taoiseach irlandais Leo Varadkar (Image: GETTY)

Micheal Martin s’entretient avec Ursula von der Leyen au Portugal plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

«Ce qu’ils ont accompli ensemble pour nos pays était et reste historique – et c’était un partenariat dont ils ont insisté pour qu’il se reflète dans chaque partie de leurs gouvernements.

«Je me souviens en particulier de la façon dont il a été convenu que les différends, qui étaient nombreux, devaient être traités dans un esprit de discussion ouverte et de bonne foi.»

Dans une reconnaissance tacite de l’isolement de l’Irlande à la périphérie de l’Europe à la suite du départ de la Grande-Bretagne, M. Martin a déclaré que l’Irlande avait perdu un partenaire important au sein du bloc avec lequel elle avait collaboré sur de nombreuses questions.

Il a déclaré: «La nécessité pour l’Irlande de construire des alliances avec les États membres de toute l’UE n’a jamais été aussi évidente.

Fichier d’information Micheal Martin (Image: GETTY)

«Nous nous sommes renforcés dans toute l’Union afin d’élargir et d’approfondir nos contacts avec nos partenaires.

«Cela inclut une nouvelle approche pour s’engager avec des pays de différentes tailles et avec des priorités différentes.»

M. Martin a averti: «La dernière décennie et demie a été mouvementée pour l’Union européenne.

«La Grande Récession a révélé les faiblesses de sa structure et les forces croissantes du nationalisme destructeur l’ont confrontée.

Tony Blair Bertie Ahern (Image: Tony Blair et Bertie Ahern, photographiés en 2008)

«La question pour nous est de savoir si nous allons jouer notre rôle en aidant l’Union à regagner sa confiance et à montrer une nouvelle énergie?»

Il a ajouté: «Notre principe directeur doit être simple: une Irlande réussie a besoin d’une Union européenne réussie.

«Et la vérité est que les événements de ces dernières années ont montré que nous ne pouvons pas tenir ce succès pour acquis.»

Ses commentaires sont intervenus après que M. Martin a rencontré vendredi Boris Johnson au Royaume-Uni, où les deux dirigeants ont discuté des problèmes du protocole controversé d’Irlande du Nord.