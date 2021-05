Irlande: un ex-diplomate furieux se retourne contre l’UE alors que des “navires étrangers pillent” les eaux | Monde | Nouvelles

UE: Bocquet sur les “ mécanismes de réalignement ” dans les eaux de pêche

Et pour aggraver les choses, Ray Bassett a déclaré qu’il y avait eu une tendance à blâmer les pêcheurs eux-mêmes, plutôt que Bruxelles, dans de nombreux quartiers. M. Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas, s’exprimait après que Patrick Murphy, directeur général de l’Irish South and West Fish Producers Organization, a dévoilé des plans pour une manifestation visant à mettre en évidence l’accord brut que ses membres croient obtenir actuellement. .

Les pêcheurs irlandais sont furieux de la perte de 15% du quota global dans l’accord sur le Brexit, ainsi que de la réintroduction d’un système de points de pénalité administrative.

Ils sont également en colère contre les exigences de l’UE qui leur imposent de peser les captures dans les ports plutôt qu’ailleurs en raison des allégations selon lesquelles certains ne sont pas honnêtes dans leurs déclarations.

Les pêcheurs irlandais se sont plaints du fait que depuis le Brexit, ils sont perdants en raison du grand nombre de navires d’autres membres de l’UE27, en particulier la France et l’Espagne, dans leurs eaux.

Micheal Martin, le Taoiseach irlandais, a été vivement critiqué par M. Bassett (Image: GETTY)

L’industrie de la pêche irlandaise a conclu un accord brut, a déclaré M. Bassett (Image: GETTY)

M. Bassett, un critique persistant de l’UE, a déclaré à Express.co.uk: «Le traitement de l’industrie irlandaise de la pêche par l’UE et le gouvernement irlandais est tout simplement honteux.

«Notre appartenance à l’UE et à la politique commune de la pêche (PCP) a entraîné le pillage en gros de nos ressources marines par des navires étrangers.»

Avant le Brexit, les pêcheurs britanniques étaient très mécontents des termes de la politique de la pêche des Communes, selon laquelle ils ne se voyaient attribuer que 40 pour cent des stocks de poissons, a souligné M. Bassett.

JUST IN: L’appel douloureux du prince William REJETÉ par la BBC

Bateaux de pêche à Cork, où aura lieu la démonstration (Image: GETTY)

Cependant, il a ajouté: «La situation irlandaise est bien pire avec seulement 16 pour cent du poisson dans les eaux irlandaises alloué aux pêcheurs irlandais.

«Le gouvernement irlandais a été impitoyable dans la défense de leurs droits.

«Toute la situation est une grave gêne pour le gouvernement et le lobby pro-UE ici et il y a une réticence à couvrir même ce scandale au cas où cela augmenterait le soutien à l’euroscepticisme.»

M. Bassett, un défenseur de l’Irlande suivant l’exemple du Royaume-Uni avec un soi-disant Irexit, a déclaré: «Tout comme les importantes contributions nettes de l’Irlande au budget de l’UE et aux fonds de relance Covid, les principaux médias pro-UE préféreraient le garder caché et loin du grand public.

NE MANQUEZ PAS

Des expatriés britanniques “ à tort ” détenus dans une “ fausse ” rangée de papiers de résidence [INSIGHT]

Brexit LIVE: Frost craint une relation “ cahoteuse ” avec l’UE et la fuite d’un document [LIVE BLOG]

Thornberry jette un doute sur l’avenir du commerce alors que l’UE a gouverné la politique pendant 50 ans [VIDEO]

Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas (Image: Yale)

Charlie McConalogue, ministre irlandais de la marine (Image: GETTY)

«Dans certains cas, des éléments des médias ont tenté de diaboliser les pêcheurs comme contrepoids aux terribles injustices auxquelles notre industrie de la pêche a été confrontée.

«La politique semble être de blâmer la victime plutôt que de critiquer la PCP.»

M. Bassett a expliqué: «Les pêcheurs irlandais constituent un groupe très raisonnable et modéré.

«Leur manifestation contre la série de coups qui leur sont infligés par l’UE doit être organisée de manière très ordonnée et, espérons-le, obligera les médias irlandais à en prendre note.»

Les pêcheries européennes cartographiées (Image: Express)

S’exprimant aujourd’hui, M. Murphy a déclaré à Tom McSweeney de RTE: «Il ne s’agit pas seulement de cette génération de pêcheurs, il s’agit de générations de pêcheurs à venir.

«Nous ne sommes traités équitablement ni par l’UE ni par le gouvernement qui ne protègent pas la ressource naturelle de l’Irlande sur laquelle les Irlandais devraient avoir les principaux droits.

«Les pêcheurs ne veulent pas être dans cette situation.

«Ce n’est pas ce qu’ils veulent faire, mais ils n’ont pas le choix; les choses sont si mauvaises.

Le poisson le plus couramment débarqué dans les eaux britanniques (Image: Express)

«L’industrie de la pêche est un élément vital de notre économie côtière et nous avons besoin du soutien de la communauté pour cela.

«Tant que le public ne verra pas ce qui se passe ici, je ne pense pas qu’il se rende compte de ce qui est donné.»

«Ces pêcheurs sont très déterminés dans ce qu’ils font.»

La flottille prévue de bateaux se réunira mercredi à 7 heures du matin à Roche’s Point à Cork avant de remonter la rivière Lee jusqu’aux quais de la ville.