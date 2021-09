Iron Banter – Cette semaine dans Destiny 2: Ager’s Sceptre, Tout sur Uldren, Saison 16

Presque chaque semaine apporte quelque chose de nouveau à Destiny 2, qu’il s’agisse de rythmes d’histoire, de nouvelles activités ou de nouvelles combinaisons intéressantes d’éléments qui permettent aux joueurs de se dévaster dans le Creuset. Iron Banter est notre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde de Destiny et un aperçu de ce qui attire notre attention à travers le système solaire.

Prenons tous un moment cette semaine et célébrons le fait que, grâce aux excellents nouveaux changements de Trials of Osiris, j’ai eu ma première course sans faille et mon premier voyage au phare cette semaine, avec l’aide de David Ahmadi de GameSpot. Tout ce que Bungie a fait pour Trials avec cette refonte est excellent, et même s’il a encore besoin d’un gros ajustement, le développeur a déclaré dans le TWAB de cette semaine qu’il travaillait déjà pour répondre à mes préoccupations. Vraiment beau travail ici, Bungie.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : les joueurs de Destiny 2 DEVRAIENT jouer à Trials of Osiris

J’ai hâte de replonger dans Trials aujourd’hui, alors dépêche-toi et jetons un coup d’œil à tous les autres trucs non-Trials qui se passent dans Destiny 2 cette semaine. Avant de continuer, cependant, vous devez savoir que Xur a des armes légendaires incroyables cette semaine. Il est dans la Tour. Allez le nettoyer.

Je vais devenir le Joker Mr. Freeze

Après quelques semaines de recherche de tous les Atlas Skews dans la ville de rêve, nous avons enfin vu le point culminant de la quête exotique de cette saison et réclamé sa récompense: le sceptre d’Ager. Si vous recherchez toujours le nouveau fusil à trace exotique, consultez notre guide Ager’s Sceptre pour vous accélérer. En attendant, parlons de la raison pour laquelle c’est la meilleure arme Stasis que nous ayons jamais vue.

Le sceptre d’Ager est, en fait, un rayon de congélation – en fait, c’est presque exactement le pistolet de M. Freeze de Batman: The Animated Series, où il zappe simplement les gens avec et les enferme dans de la glace. Le sceptre d’Ager fait quelque chose de similaire, infligeant des dégâts aux ennemis tout en ralentissant et les gelant finalement solidement.

Ce qui le rend génial, cependant, c’est la façon dont il élimine très rapidement de nombreux ennemis. Chaque fois que vous portez un coup final avec le sceptre d’Ager, le méchant explose dans une explosion d’énergie froide, ralentissant tout autour d’eux. De plus, à chaque coup final de Stasis que vous portez, le sceptre d’Ager est rechargé à partir des réserves. Ainsi, tirer avec le pistolet sur des groupes d’ennemis sbires plus faibles en PvE vous permet de créer une vague de mort glaciale en cascade, annihilant rapidement les ennemis. C’était génial dans le Royaume brisé de cette semaine (qui a de nouveaux mystères ascendants, si vous les avez manqués – ce sont les meilleurs secrets que nous ayons encore vus dans l’activité).

Voici la chose, cependant: avec la bonne construction, le sceptre d’Ager devient une centrale de Stasis. Jetez votre sous-classe Stasis et associez-la à quelque chose comme l’armure de poitrine Exotic Warlock, Mantle of Battle Harmony, et tout à coup le Sceptre d’Ager est un générateur pour votre Super. Il est également extrêmement efficace en synergie avec divers fragments de stase, comme le murmure des fissures, qui étend l’impact explosif des cristaux de stase, et le murmure des liens, qui fournit une super énergie pour vaincre les cibles gelées.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Destiny 2: Season of the Lost – Bande-annonce de la quête exotique du sceptre d’Ager

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les

Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Pour les activités PvE, le sceptre d’Ager est plutôt excellent ; J’ai eu moins de chance avec ça en PvP, même si je veux faire plus de tests. Cela ressemble à un pistolet qui pourrait exceller dans des modes comme Iron Banner, où de nombreux gardiens courent et l’effet de stase en cascade du pistolet pourrait être plus puissant. Dans les matchs 3 contre 3 plus petits, cependant, le pistolet donne l’impression de manquer de munitions avant d’être pleinement efficace, ce qui le rend moins fiable. Pourtant, il semble que le sceptre d’Ager offre une tonne de possibilités de construction, et entre de bonnes mains et avec la bonne équipe, il est déjà clair qu’il peut être dévastateur dans des activités difficiles.

De plus, c’est très amusant de balayer les ennemis comme si vous étiez un super-vilain de Gotham.

Je suis fatigué de cette famille ; leurs affaires

En termes généraux, toute cette année a été consacrée à Uldren, mais chaque semaine, le train avec “Crow apprend des choses foirées sur son passé et le perd” écrit sur les barils latéraux un peu plus près de voler d’une falaise, Retour au style Future III. Cette semaine donne vraiment une indication de combien l’avenir dépend de Crow, en fait. Mara et Petra travaillent très dur pour éloigner Crow de Savathun, qui, selon l’estimation de Crow, était l’Osiris qui s’est lié d’amitié avec lui et l’a aidé à le sauver des méchants gardiens qui détestaient son visage d’Uldren Sov. Finalement, Crow va arriver à Savathun, et qui sait ce qui se passe alors – mais il semble vraiment que Crow pourrait découvrir qui l’a assassiné, qui l’a trahi, qui l’a laissé devenir ce qu’il est, et obtenir un peu… bouleversé à ce sujet.

Cependant, ce n’est pas seulement Savathun qui a des plans pour Crow. À la fois dans la quête du sceptre d’Ager et dans le dialogue et l’histoire de cette semaine, nous voyons davantage ce que Mara a en tête pour l’homme qui était son frère. Crow ne connaît pas son passé, mais Mara semble lentement essayer de le manipuler pour en savoir plus sur qui il était. On dirait vraiment que son objectif ultime est de ramener quelque chose d’Uldren à Crow, peut-être pour le perfectionner dans l’allié et l’arme qu’elle a toujours espéré qu’il serait, mais comme nous l’avons appris dans Tracing the Stars et A Hollow Coronation, il n’a jamais été tout à fait capable d’être.

J’ai apprécié l’histoire de cette semaine car elle complique un peu Mara. Elle a semblé très froide, insensible et calculatrice, et beaucoup de ses commentaires sur Uldren donnaient l’impression qu’elle le considérait comme un imbécile faible et facilement manipulable. Cela continue avec la situation de Crow – Mara consiste à acquérir du pouvoir, et un frère gardien super fidèle l’aiderait à devenir très puissante. Mais le dialogue à la radio cette semaine, et d’autres gouttes d’histoire comme celle du livre Ripples, suggèrent que Mara n’est pas aussi sans cœur que ses mouvements pourraient le faire paraître. Elle est folle de ce qui est arrivé à Uldren et a peut-être du mal à comprendre son rôle. Mara a une sorte de plan plus ambitieux en cours ici, et cela ressemble à une vengeance pour Uldren – contre l’Avant-garde, même – pourrait en faire partie.

Oh, et hé – et si ce souhait que Mara envisage de faire avec son œuf Ahamkara était de donner à Crow ses souvenirs d’être Uldren?

En parlant de vengeance et de famille, Savathun a dit des choses étranges et effrayantes cette semaine, hein. Nous assistons à un approfondissement de la relation entre Savathun et Xivu Arath – à condition, bien sûr, que nous puissions croire tout ce que Savathun dit – et elle a suggéré que tout ce qu’elle a fait était pour sa famille, à un égard ou à un autre. Elle a également mentionné qu’elle n’était pas si différente de nous, qu’elle ferait n’importe quoi pour venger sa famille, comparant cela à notre quête de vengeance pour Cayde-6 lors de la campagne Forsaken. Encore une fois, c’était une campagne de vengeance contre Uldren Sov. Nous nous dirigeons vers un point de rupture dans cette histoire et qui sait ce qui se passera avec Crow lorsque tout sera révélé.

Nous avons tué Oryx lors du raid Kingsfall dans l’extension de Destiny 1, The Taken King, après avoir également tué son fils, Crota, lors d’un autre raid. Ensuite, Savathun et Riven ont perturbé l’esprit d’Uldren et il a tué Cayde-6. Ensuite, nous avons traqué Uldren et l’avons tué. Maintenant, Mara fait des plans sur ce qu’elle va faire à ce sujet. En regardant les choses de cette façon, nous avons un cercle énorme et intense de meurtres et de représailles entre nous, Savathun et Mara, et on ne sait pas comment les ressentiments, la colère et le chagrin du passé colorent les actions et les agendas de toute personne impliquée.

Il existe également une théorie persistante dans la communauté Destiny selon laquelle Savathun (et peut-être Xivu Arath) exécutent secrètement un plan à long terme pour ressusciter leur frère, Oryx, le roi pris. Les commentaires de Savathun pourraient donner à penser que cette théorie est sur la bonne voie. Nous savons que Savathun ment beaucoup, mais aussi qu’elle aime poivrer la vérité dans le cadre de la mauvaise direction. My Name is Byf a en fait fait une excellente vidéo cette semaine qui se concentrait sur une entrée de légende sur le fusil automatique Chrysura Melo, qui souligne tous les indices que Savathun a laissés dans le cadre de ses déceptions au cours de la dernière année ou plus. Cette discussion sur son dévouement à la famille s’accompagne d’entrées sur les traditions de Savathun et de ses sentiments de manquer ses frères et sœurs; elle pourrait nous dire son vrai plan ici même, nous défiant de le réaliser.

Quoi qu’il en soit, lisez l’entrée sur l’histoire de Chrysura Melo lorsque vous en avez une seconde, car cela nous donne également un aperçu du fonctionnement réel de Savathun’s Song, et cela semble également être bientôt pertinent.

Saison de la sorcière

La semaine dernière, j’ai mentionné une interview que j’ai faite avec le réalisateur de Destiny 2 Joe Blackburn et le directeur général Justin Truman. Nous avons parlé de beaucoup de choses en un temps relativement court dans cette interview. J’ai déjà écrit sur ce que nous pouvons attendre de l’extension de The Witch Queen sur la base de cette conversation, et cette semaine, j’ai eu des idées des patrons de Destiny sur ce que nous pouvons attendre du modèle saisonnier en 2022.

Pour moi, le modèle de contenu saisonnier a été vraiment impressionnant cette année, et il semble que Bungie soit assez satisfait de la façon dont il a pu créer des éléments d’histoire et de nouvelles activités chaque semaine. Dans la saison 16, qui sera lancée aux côtés de The Witch Queen, nous pouvons nous attendre à des ajustements sur la façon dont Bungie gère le butin et les récompenses avec les saisons. Blackburn et Turman ont déclaré qu’ils voulaient s’assurer que les saisons soient tout aussi gratifiantes que les activités telles que les raids, les donjons et les campagnes de nouvelles histoires, afin que vous n’ayez pas simplement l’impression de pouvoir ignorer le contenu saisonnier en faveur d’autres choses.

Il sera intéressant de voir comment cela se passe en termes pratiques, mais Bungie a tiré à plein régime avec les saisons de cette année – les armes sont bonnes, les activités sont bonnes, l’histoire est bonne. Je suis très impatient de voir comment les choses peuvent être encore améliorées en février. Alors regardez l’interview sur la saison 16 et au-delà.

Comme toujours, il y a beaucoup de choses que je passe sous silence Destiny 2 cette semaine, alors laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.