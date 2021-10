Iron Banter – Cette semaine dans Destiny 2: Dark Dungeons and Headless Histories

Presque chaque semaine apporte quelque chose de nouveau à Destiny 2, qu’il s’agisse de rythmes d’histoire, de nouvelles activités ou de nouvelles combinaisons intéressantes d’éléments qui permettent aux joueurs de se dévaster dans le Creuset. Iron Banter est notre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde de Destiny et un aperçu de ce qui attire notre attention à travers le système solaire.

La plupart des années, l’événement Festival of the Lost de Destiny 2 n’est qu’une distraction amusante – une chance de s’habiller avec des masques dans le jeu et d’acheter des armures amusantes sur le thème d’Halloween entre les combats réguliers dans le Creuset ou de s’aventurer dans des raids. Cette année, cependant, Bungie a élevé l’événement d’une manière vraiment amusante, créant une histoire de fantôme semblable à un conte de feu de camp qui se déroule en plusieurs parties. Découvrir les secrets des Headless Ones est très amusant et une excellente raison de continuer à plonger dans ces secteurs perdus hantés.

Cependant, tout n’a pas été des s’mores et des frayeurs autour de Destiny 2 cette semaine. De nombreuses discussions ont eu lieu sur les deux donjons que Bungie sortira au cours de l’année 5, ce qu’ils coûteront et comment vous y accéderez. Beaucoup dans la communauté sont… moins qu’enthousiasmés. Préparez-vous à des hauts et des bas.

Indignation du donjon

La situation avec les donjons est la suivante : lors du lancement de The Witch Queen en février, vous pouvez acheter deux versions différentes de l’extension afin de l’obtenir. L’édition standard coûte 40 USD et n’inclut que le contenu de l’extension ; l’édition Deluxe coûte 80 $ et comprend l’extension, des produits cosmétiques supplémentaires, les quatre passes de saison pour l’année 5 et deux donjons qui seront publiés à un moment donné de l’année. Si vous n’achetez pas l’édition Deluxe, vous n’obtenez pas les donjons.

Bien que cela ait été annoncé lors de la présentation de Bungie’s Witch Queen, les joueurs n’ont pas vraiment compris l’écart jusqu’à récemment. Puis Bungie a clarifié la situation : vous devrez passer à l’édition Deluxe pour obtenir les donjons. Il peut y avoir une sorte de chemin pour les acheter à l’avenir également, mais il n’y a pas beaucoup de clarté là-dedans. Il semble que si vous obtenez la reine des sorcières standard et que vous choisissez d’acheter les passes de saison de l’année 5 au coup par coup (environ 10 $ chacun), vous n’obtiendrez pas les donjons dans le cadre de cet accord.

J’ai déjà écrit une opinion séparée sur la débâcle du donjon – je pense que la situation n’est pas trop agitée pour rien, mais l’animosité envers le fait d’être facturé pour un contenu de haute qualité est un peu excessive. Après tout, si vous obtenez l’édition Deluxe, vous obtenez les quatre saisons pour ce qu’elles coûteraient normalement, plus les donjons pour rien. Si et quand Bungie ajoute un chemin pour acheter les donjons séparément, il semble qu’ils ne peuvent pas être très coûteux. L’édition Deluxe de Beyond Light coûtait 70 $, tandis que Witch Queen’s coûte 80 $ et comprend des donjons, ce qui suggère que chacun coûte environ 5 $. Difficile de s’énerver quand on peut dépenser plus pour un latte à la citrouille et aux épices (et je l’ai été beaucoup cet automne).

Cela dit, je conviens que Bungie doit nettoyer et mieux expliquer son approche de vente de contenu pour des choses comme celle-ci. Tout d’abord, il y a le problème que vous ne pouvez pas sembler obtenir les donjons autrement que d’améliorer votre achat, ce qui signifie passer de 40 $ à 80 $, même si vous ne voulez pas toutes ces saisons. Je ne sais pas pourquoi vous seriez assez un joueur de Destiny 2 que vous voudriez les donjons mais pas le contenu saisonnier, mais ce n’est pas à moi de deviner – permettre des cas d’utilisation étranges et la liberté du client est ce qui est gratuit – Les modèles à jouer et les achats à la carte sont au rendez-vous.

À l’heure actuelle, si vous vouliez jouer à la mission Presage Exotic et que vous aviez acheté Beyond Light et la saison de contenu en cours, vous seriez exclu de la mission. Vous pouvez acheter des laissez-passer de la saison passée et ainsi obtenir Presage, mais vous devrez les acheter tous les quatre, au lieu de celui dont vous avez besoin. Donc, vous rachèteriez la saison des perdus, en plus d’acheter deux saisons dont vous ne voulez pas, pour obtenir la seule mission que vous faites. La situation des frais de donjon ressemble beaucoup à ça, et cette frustration a du sens pour moi.

Dans une certaine mesure, je me demande si les efforts de Bungie pour convertir Destiny 2 d’une version payante avec des extensions définitives à un modèle de jeu en direct saisonnier ont créé certains de ces problèmes. Je soupçonne qu’il y a des problèmes de back-end qui limitent les façons dont le développeur peut distribuer du contenu – parce que s’ils pouvaient sûrement le rendre plus facile, il semble qu’il serait plus logique financièrement de donner plus d’options. Nous ne savons pas, cependant, et c’est un peu le point; il est facile de se mettre en colère contre les frais supplémentaires sur les donjons (contenu qui était soit gratuit, soit inclus dans le coût des extensions dans le passé) lorsque vous n’êtes pas sûr de ce que vous payez.

J’ai eu des réflexions plus cohérentes sur l’ensemble de la situation plus tôt cette semaine, mais j’espère que Bungie pourra opter pour un plan tarifaire plus clair et plus cohérent. Cela ne me dérange vraiment pas de payer pour du bon contenu de Destiny 2, et honnêtement, Destiny 2 reste beaucoup à mes yeux. Mais la confusion peut être difficile à gérer.

Histoires de fantômes

Assez d’accord sur la monétisation (frisson), parlons de quelque chose de moins horrible : les histoires d’horreur. Le Festival of the Lost de cette année en regorge avec la nouvelle activité Haunted Lost Sectors, et je trouve l’ensemble de l’effort assez délicieux. L’activité elle-même est un passe-temps amusant et rapide, et se sent un peu moins impliqué et plus facile à vivre que Haunted Forest des années précédentes. C’est l’angle narratif qui me donne envie de m’installer pour plus d’histoires de fantômes, cependant.

L’activité du secteur perdu hanté repose sur l’idée que Glint, le fantôme du corbeau, est obsédé par ces étranges légendes dont il a entendu parler des « sans tête ». Apparemment, ces histoires de monstres sans tête circulaient depuis des années dans Destiny 2, mais personne n’y croyait vraiment – ​​c’étaient des légendes urbaines, ou peut-être des légendes extraterrestres post-apocalyptiques ?

Comme nous le voyons dans les secteurs perdus eux-mêmes, cependant, les têtes sans tête au sommet de citrouille existent. Jouer au jeu pendant le Festival déverrouille les pages de légende du livre Les Contes des Oubliés, et ces pages de légende renseignent sur ce qui se passe avec ces gars, qui sont un mélange du Cavalier sans tête qui a pourchassé Ichabod Crane et une sorte de Jason Voorhees-ass Hive chevaliers.

Je ne saurais trop vous implorer de lire le Livre des Oubliés, il est excellent. Vous pouvez tout déverrouiller pendant l’activité Festival of the Lost, qui vous rapportera des trucs dans le jeu, mais si vous préférez simplement tout lire, vous pouvez l’attraper sur le collectif Ishtar. Dans tous les cas, lisez-le, car c’est un excellent ajout à l’histoire de Destiny 2.

Le livre mélange la quête de Glint pour en savoir plus sur les sans-tête avec les récits de première main du passé sur la façon dont les sans-tête auraient pu être, sur Europe, Nessus et la lune. Vous obtenez un peu de ces histoires de Glint lui-même lorsque vous parcourez les secteurs perdus hantés, où il explique les légendes des sans tête. Ainsi, le livre de traditions est un récit qui rebondit entre le présent et le passé. Dans le présent, nous avons Glint, posant des questions sur les hantises alors que les gens le regardent avec incrédulité. Dans le passé, nous avons eu des histoires d’horreur légitimes qui sont effrayantes et troublantes. C’est un mélange phénoménal.

Les vrais points forts, cependant, sont les gags que vous trouverez dans le Livre des Oubliés. Glint recherche plusieurs types d’historiens en cours de route, essayant de comprendre des choses comme « qu’est-ce que Halloween » et « pourquoi les citrouilles ». Le livre est, légitimement, très drôle. Comme Ghost Community Theatre présente drôle. Écoutez – il y a un excellent moment où un cryptarque cite des informations glanées dans un magazine porno. Lis ce livre.

C’est des trucs comme ça que j’aime dans Destiny 2. Un événement auquel je ne m’attendais pas à être bien plus qu’une simple raison amusante d’acheter de nouveaux moineaux maladroits s’est avéré avoir une tout autre sensation, grâce à une nouvelle approche narrative du activité. Sortir avec Glint est amusant. Lire sur Glint essayant d’être un chercheur historique sérieux qui poursuit essentiellement Hive Pumpkin Bigfoot est encore mieux.

Alors bravo au Festival of the Lost de cette année, et surtout chapeau à l’équipe de rédaction de Destiny 2 derrière ses moments de légende et d’histoire. C’est incroyable de voir à quel point Bungie a capturé une sensation d’assis autour du feu de camp dans le jeu. Je suis impatient de replonger. Je veux vraiment une belle relance de fusil automatique Horror Story.

Faites-nous savoir ce qui vous brûle le cerveau cette semaine dans les commentaires, Gardiens, que ce soit la poussière du donjon, les histoires de fantômes de Glint ou autre chose. Jurassic Green est-il encore bon ? Quelqu’un s’il vous plaît dites-moi.