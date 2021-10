Iron Banter: Cette semaine dans Destiny 2 – Le corbeau tombe du nid, essais de triangulation

Presque chaque semaine apporte quelque chose de nouveau à Destiny 2, qu’il s’agisse de rythmes d’histoire, de nouvelles activités ou de nouvelles combinaisons intéressantes d’éléments qui permettent aux joueurs de se dévaster dans le Creuset. Iron Banter est notre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde de Destiny et un aperçu de ce qui attire notre attention à travers le système solaire.

Un point de l’intrigue vers lequel Destiny 2 se dirige depuis plus d’un an est finalement arrivé – et il y a des implications assez importantes sur ce qui pourrait arriver ensuite dans la saison des perdus et de la reine des sorcières. Ici, il y a des spoilers, donc si vous n’avez pas terminé le point d’histoire saisonnier de cette semaine, allez exécuter quelques alignements astraux et visitez le royaume brisé, puis revenez nous voir.

Pendant ce temps, nous avons eu une autre semaine amusante et fascinante avec les Jugements d’Osiris, et il a été intéressant de voir Bungie répondre aux commentaires de la communauté et apprendre au fur et à mesure. Nous profitons d’une pause dans les épreuves ce week-end en faveur du retour de la bannière de fer, et Grandmaster Nightfall Strikes fera son retour la semaine prochaine.

Les activités de fin de partie et les compétitions de l’Épreuve sont amusantes et tout, mais vous tous, je m’inquiète pour Crow, mon grand copain Hunter doux et sensible.

Révélations et trahisons

L’histoire en cours depuis la sortie de l’extension Beyond Light cette année concerne Crow – d’abord, trouvant son chemin non seulement en tant que Lightbearer solitaire, mais en tant que Guardian; puis gagner la confiance de l’Avant-garde ; ensuite, traiter de la zone grise troublante entre l’ennemi et l’ami ; et enfin, accepter les mensonges de Savathun et ce qu’ils signifient pour la personne qu’il veut être.

Mais surplomber tout cela a été l’élément central de l’identité de Crow. Crow était Uldren Sov, le frère de la reine Mara, manipulé par Riven (apparemment au nom de Savathun, bien que les tenants et aboutissants de cette relation soient peut-être un peu troubles), meurtrier de Cayde-6, et finalement tué par vous.

Savathun donne à Crow un rapide cours accéléré psychique sur son passé dans l’histoire saisonnière de cette semaine, et c’est un rythme auquel nous nous attendions et redoutions depuis la saison de la chasse. Cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment, honnêtement, parce que Crow est ici sous le choc du fait qu’Osiris, fondamentalement la première personne à être gentille avec lui (en dehors de nous, les joueurs, bien que notre relation soit plus celle de Thor-Hulk ” ami du travail “vibe), s’est avéré être Savathun, et mentait à Crow et se moquait peut-être de sa tête. Maintenant, il découvre que tout le monde, de nous à Ikora à Zavala, lui a également menti.

Honnêtement, il l’a mieux pris que ce à quoi je m’attendais, mais je pense que la réponse émotionnelle modérée de Crow (et des aveux comme “Je ne pense pas que je me l’aurais dit non plus”) semblent cacher une cicatrice plus profonde. Crow ne sait pas à qui faire confiance, et avec ce que Savathun vient de lui révéler, cela s’étend à lui-même. Il était déjà dans un état d’esprit tourbillonnant alors qu’il s’efforçait de voir le bien chez les ennemis et le mal chez les amis, en traitant avec Petra et Mara et les Gardiens qui l’ont jugé parce qu’il porte le visage d’un homme dont il ne se souvient pas. être, et maintenant il vient de découvrir que son passé est un spectacle de merde de mensonges, de trahison et de cruauté. De plus, nous n’avons aucune idée de ce que Savathun a réellement transmis à Crow, ni à quel point les informations étaient complètes, ni quels éléments auraient pu être soulignés ou retenus.

C’est un moment énorme – attendez-vous à ce que ce soit un tournant pour le reste de la saison des perdus et probablement une charnière d’histoire majeure jusqu’à et à travers La reine des sorcières. Nous avons attendu que cette chaussure tombe toute l’année, et il n’est pas exagéré de dire que Crow est actuellement le personnage principal de Destiny 2. Il pouvait aussi aller n’importe où à partir d’ici ; il pourrait se jeter dans son rôle de gardien pour effacer son passé, il pourrait finir par retomber sous l’emprise de Mara Sov (un plan qu’elle a lentement tenté d’exécuter), ou il pourrait se retrouver attiré sur le côté de Savathun, une personne qui, pour toutes ses autres manipulations et machinations, l’a véritablement aidé. Ce n’est peut-être pas l’orgueil d’une erreur des Techeuns ou une manœuvre tactique du Voyageur qui donne à Savathun le pouvoir de la Lumière – c’est peut-être une trahison de Crow alors qu’il choisit un camp.

Il n’est pas exagéré de dire que Crow est Anakin Skywalker de Destiny 2, et en ce moment, il est au bord du précipice, prêt à tomber.

Entreprises Vénitiennes

L’histoire de cette semaine se termine sur une information sur les traditions qui soulève également des questions intéressantes. Si vous lisez l’entrée du livre de traditions Ripples qui se déverrouille après avoir écouté la transmission radio de Crow avec Ikora dans le HELM, vous découvrez que Crow se dirige vers Vénus pour des raisons inconnues. Crow avait précédemment suggéré qu’il pourrait se rendre sur Vénus pour explorer la saison de la chasse, mais Savathun-as-Osiris en a détourné l’idée. Avec Osiris révélé, éloigner Crow de Vénus semble être un mouvement plus pointu maintenant qu’il ne l’était à l’époque. Alors, qu’est-ce que Crow chasse là-bas ?

J’ai beaucoup d’idées, et les membres de la communauté sur Reddit ont suggéré que Vénus pourrait être l’emplacement réel du monde du trône de Savathun, ce qui expliquerait pourquoi elle ne voulait pas que Crow y aille. Les tenants et aboutissants du monde de Savathun ne sont pas encore très clairs, mais si cela ressemble au Dreadnaught d’Oryx, et il semble que cela puisse être, elle aurait peut-être garé l’emplacement du royaume ascendant sur l’emplacement physique de Vénus.

Pour ma part, je pense que Vénus a plus à voir avec le Vex, cependant. Toute l’année, nous avons vu des liens se nouer entre nous et des factions qui ont toujours été des ennemis de l’humanité, et dans certains cas, nous créons même des alliances. Crow est à l’avant-garde de l’école de pensée “avons-nous juste essayé de leur parler” en ce qui concerne les interactions avec les Eliksni et la Cabale, et je me demande s’il commence à penser la même chose à propos des Vex.

Tout cela dépendrait des événements de la saison de la colleuse, au cours desquels Savathun a utilisé Quria pour contrôler le réseau Vex et attaquer la dernière ville. Toute cette situation semblait que Quria utilisait les Vex contre leur gré, un point de discorde important au sujet de leurs actions. Les Vex ont des objectifs et essaient de tuer des humains quand ils les voient, mais leurs motivations sont étranges et étrangères et pas nécessairement mauvaises. Il s’agit davantage de survie, d’évolution et de devenir la forme finale ; en fait, même tous les Vex ne semblent pas adorer directement les Ténèbres, comme le font ceux du Jardin Noir.

Je me suis demandé pendant un moment si nous préparions une sorte de communication avec les Vex, et à la fin de la saison de la colleuse, il y avait un gros indice dans cette direction. Dans la dernière mission Override, vous pouviez trouver une étrange harpie non combattante qui communiquait par des bips et des boops qui se sont avérés être du code Morse, épelant le mot “assistant”. Tout le monde a immédiatement compris que Asher Mir, le sorcier qui avait étudié le Vex sur Io avant qu’il ne soit pris par les Ténèbres, avait été transformé en Harpie ou communiquait via la Harpie. Quoi qu’il en soit, cela semblait être un point de contact potentiel pour l’interaction avec le collectif Vex.

Nous avons également des années d’installation ici qui sont apparues plus souvent. Dans Insight Terminus Strike, il est fait mention d’un utilisateur du réseau Vex appelé M-Sund-12 – un personnage de la tradition nommé Maya Sundaresh. C’était une chercheuse de l’âge d’or travaillant avec les Vex dont l’esprit était simulé par le collectif Vex, et nous l’avons de nouveau vue être utilisée par les Vex pour manipuler Clovis Bray dans la tradition Deep Stone Crypt de Beyond Light. Maya est essentiellement le visage humain du Vex, quand il en a besoin.

Ainsi, Crow pourrait se diriger vers Vénus afin de jouer avec les robots. Si vous êtes le gars qui a été trahi par Savathun, vous pensez que les ennemis de l’humanité ne se limitent pas à leur tirer dessus à vue, et vous essayez de prouver que vous n’êtes pas encore la marionnette meurtrière que vous étiez dans le passé, cela rend une sorte de sens. Les Vex doivent être mécontents d’avoir été contrôlés et manipulés par Savathun. Ils pourraient être disposés à nouer une alliance contre elle. Avec Asher et potentiellement Maya flottant dans une histoire et une tradition assez récentes, il serait peut-être temps pour eux de faire surface dans l’histoire en tant que représentants de Vex. Après tout, toute cette année a été consacrée à la construction d’alliances contre les Ténèbres – et une avec les Vex est tout ce qui manque.

Il pourrait également être sur une trajectoire de collision avec Shayura, le démoniste mentionné dans la tradition des armes et armures du Jugement d’Osiris récemment, et elle du pistolet mitrailleur Shayura’s Wrath. Dans l’entrée de l’histoire jointe à l’arme, nous apprenons que Shayura chasse les gardiens qui utilisent Stasis et tue House of Light Eliksni – elle est fondamentalement devenue voyou, et même si elle semble penser qu’elle va bien, elle semble en fait très mauvaise. Nous avons déjà vu Crow défendre les Eliksni, alors peut-être qu’il est à la chasse, encore une fois comme une forme de rédemption.

Là encore, Crow pourrait être après quelque chose de personnel que nous ne connaissons pas réellement ou qui est enfoui quelque part dans la tradition, donc tout cela pourrait être sans objet.

Le fait est que c’est une chose passionnante à laquelle penser, et c’est un énorme développement d’histoire que j’ai attendu toute l’année. J’ai hâte de voir comment ça se passe, et j’espère que même si Crow est en colère contre nous, nous restons amis.

Épreuves et les tribulations

Nous avons beaucoup parlé de Trials of Osiris et après l’expérience de Trials Labs de la semaine dernière, il semble que cela nécessite un peu plus d’attention avant de le laisser aller pendant un certain temps. La réponse aux ajustements de Bungie a semblé assez mitigée – l’ajout d’un point de contrôle dans les matchs était intéressant, mais je connais plusieurs joueurs qui ont immédiatement été ennuyés que le point donne parfois un avantage à une équipe sur l’autre.

Personnellement, j’ai aimé les Labs et l’ajout du nouvel élément aux matchs Trials, car cela a vraiment bouleversé le gameplay et la stratégie. Je pensais également que le mouvement du point de contrôle autour de la carte n’était pas un gros problème, même si cela dérangeait vraiment certains joueurs qu’une équipe puisse avoir le gros avantage du point de son côté de la carte. D’après mon expérience, les matchs duraient rarement si longtemps que l’avantage était un problème majeur, mais là encore, l’expérience pour les joueurs de haut niveau peut être différente de celle pour moi et mon groupe, où les matchs avaient tendance à devenir des fusillades et tout le monde d’un côté ou l’autre est mort assez rapidement de toute façon.

Ma partie préférée de tout cela, cependant, a été que Bungie a travaillé de manière transparente sur les ajustements du mode et en a parlé avec la communauté. Si vous n’avez pas lu le TWAB de cette semaine sur ce que Bungie a découvert et ce qu’il ressent à propos des ajustements, vous devriez le faire. Il est fascinant de voir Trials changer et se développer au fil du temps alors que Bungie essaie des choses, apprend des choses et écoute les gens parler de choses.

Il n’y a pas d’épreuves ce week-end, mais nous avons Iron Banner de retour cette semaine, et je terminerai en disant que vous devriez jouer à Iron Banner si vous êtes normalement une personne qui l’ignore. Vous voudrez ces gouttes Pinnacle, car Grandmaster Nightfalls est de retour la semaine prochaine, et vous devriez les jouer aussi. Ils ont plus de nouveaux pistolets sympas ! Et des modules ! Et vraiment, c’est une activité de fin de partie que Bungie rend lentement plus accessible et plus gratifiante, tout comme Trials, et c’est cool. Je parlerai davantage de mes expériences de Grand Maître la semaine prochaine, car tout comme les Essais, les MJ ont connu une renaissance récente qui mérite notre attention.

Revenons à Iron Banner, cependant – si vous y jouez pour aucune autre raison, vous devriez chasser un bon Riiswalker, en particulier un avec les bons avantages habituels du fusil de chasse, tels que Opening Shot, et des boosters de portée comme Iron Reach, ce qui est à peu près parfait pour cette arme. Je me suis assis sur un couple dans mon coffre-fort pendant un moment, mais je l’ai retiré et je l’ai dépoussiéré récemment. Même mon rouleau relativement merdique de cette arme est excellent. Vous devriez obtenir une.

Si vous avez des idées sur Crow, la tradition, Vénus, les épreuves ou toute autre chose, déposez-les dans les commentaires.