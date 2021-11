Iron Banter: Cette semaine dans Destiny 2 – Les fils suspendus

Les Techeuns ont été rassemblés et le Festival of the Lost est terminé, et nous sommes donc entrés dans une période de Destiny 2 dans laquelle, euh… il ne se passe pas grand-chose. Bungie est toujours occupé avec ses ajustements et ajustements hebdomadaires des essais d’Osiris, et il a été vraiment fascinant de regarder le processus alors que le développeur travaille pour améliorer ce mode. Mais novembre est en quelque sorte un mois de rattrapage pour les joueurs de Destiny 2. Nous avons du temps à tuer.

J’ai raté l’Iron Banter de la semaine dernière, c’est donc une bonne opportunité de rattrapage pour moi aussi. Plutôt que de parler à nouveau des expériences d’essais en cours – nous le ferons probablement la semaine prochaine – cela semble être une bonne occasion de parcourir le monde de Destiny 2 et de réfléchir à toutes les choses qui n’ont pas fait partie de la saison des perdus. De nombreuses idées d’histoires sont en mouvement dans divers coins du système solaire, et on ne sait pas où elles se dirigent ni comment elles convergeront. Parlons donc des fils qui restent en suspens.

L’empereur disparu et l’impératrice en difficulté

Calus était une présence inquiétante et constante dans le système solaire jusqu’à récemment, alors que lui est-il arrivé ?

La saison dernière, avant qu’Osiris ne soit révélé sous le nom de Savathun et que nous allions à moitié en guerre avec Cabal Empress Caiatl, nous avons passé beaucoup de temps sur le Glykon, le navire cabal abandonné qui a servi de cadre à la mission Presage. Au cœur de cette mission se trouvait une question singulière : qu’est-il arrivé à l’empereur Calus, anciennement du Léviathan qui a siégé dans notre système solaire pendant des années ?

C’est quelque chose que j’avais l’intention d’évoquer ici depuis un moment, et juste au moment où je m’apprêtais à le faire, YouTuber lore papa Byf a laissé tomber une vidéo exposant des questions et des pensées similaires. Comme toujours, il s’agit d’une bonne évaluation de la situation et de ses implications plus importantes.

Byf se concentre sur la question de savoir si Calus est mort – quelque chose suggéré par les chuchotements que vous pouvez entendre dans le Glykon, dont certains sont la voix de Calus, dont certains sont les voix d’autres personnes décédées. Nous avons vu depuis un certain temps maintenant que les Ténèbres ont un lien avec les morts et peuvent utiliser leurs voix, donc entendre Calus là-dedans suggère qu’il l’a peut-être acheté lors de la grande expérience de communion au centre de l’histoire de Presage.

Mais les personnages de cette saison ont reconnu que Calus est, à un degré ou à un autre, toujours une variable. Nous savons d’après la mission Presage que le Glykon a réussi à entrer dans l’une des anomalies où se trouvaient les planètes manquantes de notre système solaire, et nous savons qu’il a réussi à utiliser le mépris et la couronne des douleurs, d’une manière ou d’une autre, pour apparemment parler. aux Ténèbres. Et puis il a disparu. Cela fait beaucoup de configuration juste pour qu’il meure hors écran, semble-t-il.

La question est donc de savoir que signifie Calus communiant avec les Ténèbres, que lui est-il arrivé et quand sera-t-il de retour ? Est-il toujours un ami pour nous, étant donné à quel point nous l’avons aidé sur le Léviathan ? La situation de Calus pourrait rester en arrière-plan pendant un certain temps, mais cela semble être une pièce essentielle du puzzle alors que nous approchons de Lightfall en 2023.

Je vais profiter de cette opportunité pour brancher mon projet Tiktok lore Destiny à moitié disparu auquel je pourrais ou non revenir.

Pendant ce temps, l’impératrice Caiatl n’est pas une partie importante de la saison en cours, mais elle est certainement toujours un acteur dans l’ensemble. Caiatl est apparu de temps en temps dans les traditions et a même envoyé un message à Zavala lui demandant si la Cabale et l’Avant-garde devaient s’associer pour détruire la Cité des Rêves afin d’éliminer Savathun. Zavala a rejeté cette idée, mais des pourparlers diplomatiques sont toujours ouverts avec l’impératrice de la Cabale, qui s’est activement engagée dans la lutte contre les forces de Xivu Arath. Nous savons que Crow est actuellement en liaison avec la Cabale, et un seigneur Saladin en colère a également pâli avec eux, exaspéré par la trahison d’Osiris/Savathun.

Caiatl a un compte à régler avec Xivu Arath et nous avons passé toute une saison à gagner son respect tout en refusant de plier le genou et de rejoindre son empire. Il semble que d’autres développements pour une alliance – ou non – soient à venir, et la situation politique a changé. Caiatl a demandé à Zavala de prêter allégeance parce que les coutumes d’honneur et de force de la Cabale l’exigeaient. Mais il y a une guerre et la Ruche tire pour tout le monde, et Caiatl semble plus pragmatique que fidèle. Je m’attends à ce que d’autres négociations de la Cabale démarrent le plus tôt possible, peut-être dès que les missions Vanguard commenceront à explorer le monde du trône de Savathun.

La harpie amicale

La harpie pourrait être la clé de la diplomatie future avec les Vex, ainsi que la construction des robots en tant que personnages réels.

La saison de la colleuse s’est terminée par une incursion Vex dans la ville, et avec elle est arrivée un moment où vous pouviez trouver une harpie Vex qui n’était pas agressive, mais qui semblait plutôt essayer de communiquer. Le message en code Morse que la Harpie semblait dire était « Assistant », ce que tout le monde dans la communauté Destiny 2 a interprété comme signifiant que l’ancien donneur de quêtes d’Io, Asher Mir, essayait de nous contacter.

Des questions subsistent sur l’accord de la Harpie : Asher avait-il été transformé ou téléchargé dans le robot, ou utilisait-il le robot en quelque sorte comme un talkie-walkie pour établir le contact depuis un autre endroit ? Quoi qu’il en soit, cela suggérait une sorte d' »homme de l’intérieur » au sein du collectif Vex, et potentiellement, un moyen de faire des alliés Vex eux-mêmes. Après tout, pendant la saison de la colleuse, les Vex semblaient être captivés par les Quria, un esprit Taken Vex sous le contrôle de Savathun. Ainsi, Savathun représente autant une menace pour les Vex que pour tout le monde.

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les Vex en général, mais nous savons qu’ils sont utilisés comme une arme, dans une certaine mesure, par les Ténèbres. La grève de Glassway sur Europa raconte comment les Ténèbres ont dit à Clovis Bray de construire un portail vers une planète Vex, uniquement pour que les Vex envahissent Europa en réponse. Il semble que nous devions réellement commencer à interagir avec les Vex en tant que peuple, et les connexions Asher/Harpy semblent être une avancée pour le faire, d’autant plus que nous nous dirigeons vers Savathun.

Les sœurs Bray et le Warmind

Elsie a travaillé pour changer la chronologie de Dark Future de son origine pour sauver Ana, il y a donc certainement plus à voir avec les deux personnages.

Une grande partie de l’expansion Europa consistait à comprendre le drame de la famille Bray, l’Exo Stranger se révélant sous le nom d’Elsie Bray, sœur d’Ana Bray (anciennement donatrice de quêtes sur Mars) et petite-fille de Clovis Bray (inventeur mégalomane de l’âge d’or d’Exos et bâtard tout autour). Elsie nous a également raconté toute son affaire : elle a voyagé de chronologie en chronologie, affectant les changements dans le but d’empêcher le système solaire de tomber dans les ténèbres. Jusqu’à présent, elle a échoué – beaucoup. Cette fois, elle essaie quelque chose de nouveau : à savoir, tout le matériel avec nous et une approche différente pour traiter avec Ana.

Dans le futur qu’Elsie a vu, le livre d’histoire de Dark Future, nous découvrons que les Ténèbres et la Stasis parviennent à corrompre un grand nombre de Gardiens. Cela inclut Eris Morn (plus d’informations sur elle dans une seconde), qui devient le chef des méchants, dépassant même Savathun. L’Avant-garde et les champions restants de la Lumière dans le système solaire finissent par tout perdre, surtout quand il s’avère qu’Ana était un agent double travaillant pour Eris depuis le début, et qu’Elsie est obligée de la tuer.

Pour empêcher l’avenir sombre, Elsie s’est révélée à Ana lors de l’extension Beyond Light et les deux ont affronté la tête géante Exo Clovis Bray sur Europa. Mais où vont les choses avec Ana et Elsie d’ici n’est pas clair. Elsie nous a tous aidés à comprendre Stasis afin que nous ne soyons (espérons-le) pas corrompus par cela, et son histoire, ainsi que celle d’Ana, est en suspens pour le moment. Mais avec des liens étroits avec les Ténèbres, il doit y avoir plus de choses avec ces deux-là.

L’histoire d’Ana comprend également le Warmind Rasputin, qui a été pratiquement anéanti par les Ténèbres à son arrivée. Ana construit un corps Exo pour Rasputin depuis un certain temps maintenant, bien qu’elle n’ait pas réussi à le réveiller, apparemment. Pourtant, ce fil doit aller quelque part. Raspoutine était un ajout bien trop important à l’univers Destiny pour qu’il se contente de taper. Nous attendons toujours de savoir ce qui se passe lorsque le Warmind a soudainement la capacité de se promener et de faire des choses.

Que fait Eris Morn ?

Eris est très occupée à étudier les ténèbres, à comprendre la stase, à découvrir les bêtises de Savathun, à travailler pour l’Avant-garde et à servir Mara Sov.

Dans une récente interview avec GamesRadar, Bungie a parlé de son approche actuelle de l’histoire et de la saison des perdus, notant que pour des raisons de temps et de narration, tous les personnages importants ne pourraient pas être présentés dans l’histoire de la saison. Une grande omission quelque peu flagrante est Eris Morn. Notre expert résident de la ruche et de Savathun, Eris a joué un rôle majeur dans la compréhension des agissements de la ruche depuis la première extension de Destiny 1, The Dark Below. Elle a toujours été une partie importante de l’étude des Ténèbres ainsi que de Savathun, et elle a des liens étroits avec Mara Sov, la reine éveillée – Eris est son agent, tout comme elle est un agent d’Ikora Rey en tant que membre du Caché.

Eris a un gros intérêt dans l’histoire en cours, mais elle n’en fait pas partie, principalement pour le fait qu’avoir son cadeau serait trop de choses. Mais Eris va bientôt réapparaître, nous pouvons en être à peu près sûrs. Elle est trop proche de toutes ces choses pour ne pas en faire partie. De plus, il y a tout ce truc de Dark Future, et cela concerne directement les liens d’Eris avec la Ruche, la Stasis et ses communions avec les Ténèbres sur la Lune et Io.

La saison des perdus a beaucoup traité du fait que Crow est Uldren, de ses liens avec Savathun et de ce que tout cela pourrait signifier pour son personnage à l’avenir. Mais Eris Morn est tout aussi potentiellement chargée de potentiel maléfique, que le jeu a taquiné comme étant peut-être au courant de certaines choses liées aux ténèbres qu’elle n’a pas vraiment divulguées. Eris a été hantée par des cauchemars induits par les Ténèbres, elle a étudié les communications des Ténèbres et les plans de Savathun, elle a aidé Mara Sov à exécuter ses propres machinations et elle a déconné avec Stasis. Il y a une raison pour laquelle Eris est au centre du Dark Future dans la chronologie d’Elsie Bray – il se passe beaucoup plus de choses avec elle que ce qui a encore été révélé.

La dernière information sur Eris pourrait provenir d’un teaser récemment publié pour l’extension centrée sur Savathun de Destiny 2, The Witch Queen. Les vidéos sociales de Bungie pour l’extension ont taquiné le mystère que vous allez essayer de résoudre dans l’extension, mais la dernière est entièrement axée sur l’idée que toutes les personnes en qui nous avons actuellement confiance ne sont pas dignes de confiance.

Auparavant, il semblait que le tableau de fils était quelque chose qu’Ikora avait fabriqué et étudié. Mais dans cette bande-annonce, Ikora fait partie des personnes dont la fiabilité est remise en question. Alors à qui est cette planche ?

C’est peut-être une idée de rien, une simple combinaison d’éléments à des fins de marketing qui ne sont pas réellement révélateurs de l’histoire. Mais Bungie est généralement assez doué pour faire en sorte que des choses qui ressemblent à des indices se révèlent en réalité être des indices, ce qui me fait me demander si nous ne voyons pas quelqu’un d’autre percer ces mystères – à savoir, peut-être, Eris Morn. On a déjà l’impression que la paranoïa atteint Eris, avec la résistance de l’Avant-garde à sa position sur Stasis et l’épaule apparemment froide qu’elle a de Mara (il y a des traditions de Beyond Light dans le livre de traditions « On Stasis » qui donnent l’impression qu’Eris préconise pour Stasis à la reine éveillée, sachant très bien que Mara n’approuverait certainement pas). Et si les machinations de Savathun poussaient Eris au bord du gouffre ?

Il y en a encore plus juste à partir de cette année (je pense toujours à ce que le Voyageur voulait avec Crow dans la mission Harbinger), mais nous allons conclure là-bas. Autant dire que l’histoire de Destiny 2 est toujours très large, très dense et très riche en possibilités à l’approche de décembre et au-delà. Faites-nous savoir quelles informations étranges sur les traditions et les rythmes de l’histoire vous viennent à l’esprit dans les commentaires.