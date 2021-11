Iron Banter – Cette semaine dans Destiny 2: L’expérience du destin dans Je pense que vous devriez laisser des mèmes

Alors écoute.

Cela a été quelques semaines chargées pour moi, et je n’ai pas vraiment eu le temps de penser à Destiny 2, encore moins d’y jouer. Cette semaine, j’ai joué une quantité démesurée de Battlefield pour terminer la revue Battlefield 2042 de GameSpot. Eh bien, je dis terminé, mais c’est une révision en cours, ce qui signifie qu’il y a plus de jeu à faire. Immédiatement avant cela, c’était la même histoire, mais pour la revue Call of Duty: Vanguard. De plus, nous approchons de nos délibérations annuelles sur le jeu de l’année, ce qui signifie que c’est un sprint pour jouer à toutes les choses sympas que je n’ai pas encore jouées. (Découvrez Inscryption, vous tous. Ensuite, lisez mon article sur ce qui se passe dans l’histoire d’Inscryption.)

Je fais des excuses ; la réalité est que je suis un peu en train de barboter sur Iron Banter de cette semaine. Mais je ne voulais pas le faire exploser complètement (ce que j’ai fait tranquillement il y a quelques semaines), alors je considère celui-ci comme une journée de recharge. C’est principalement pour moi et le rédacteur en chef Chris Pereira. C’est mon Bozo Doublé Over, mais pour Destiny.

Voici l’expérience Destiny 2 telle que décrite dans les mèmes I Think You Should Leave.

Au commencement, le Voyageur est venu

Impressionné par nos nombreuses motos, l’extraterrestre a béni l’humanité avec l’âge d’or.

« Oh ouais les gars, il y a les motos. Et il y a beaucoup d’autres trucs aussi. »

Clovis Bray a fait beaucoup de trucs pendant l’âge d’or

Pourtant, personne ne l’aimait.

« Steve fait une blague de Noël et vous vous marrez tous de rire. Mais j’en fais des centaines à la hauteur sinon mieux, et tout le monde me glace ? Je ne suis pas du tout populaire ! »

Puis les Ténèbres sont apparues

Toute la philosophie de The Darkness est essentiellement : « Non. Plus. Arnaque. Des adultes. En pensant qu’ils sont des stars. »

« Moon River Rock. Moon River Roll! »

Alors le Voyageur laisse sortir les Fantômes et les Fantômes créent des Gardiens

Soudain, il y a un tas de cadavres autour. Je ne sais pas quoi te dire, mon pote !

« Ils disent que nous n’avons pas les autorisations des familles. J’ai dit que nous n’avons pas besoin des autorisations de la famille. Nous sommes autorisés à les montrer nus parce qu’ils n’ont pas d’âme. »

L’Exo Stranger apporte un message du futur

« Je n’ai même pas le temps d’expliquer pourquoi je n’ai pas le temps d’expliquer. »

Quelqu’un doit combattre Skeletrex.

« Scrooge ! Je suis le fantôme de Noël WAAAAY Future !

Et nous avons réveillé la Ruche

En gros, la nuit où les squelettes ont pris vie.

« Les os sont leur argent. Les vers aussi. »

La vie de gardien est amusante, il y a le Creuset

Lord Shaxx est toujours à la recherche du prochain champion.

« Qui est le meilleur petit qui est un morceau de bœuf qui est ton jambon coupé ici qui est coupé. »

Maître Rahool décrypte les engrammes et vous raconte l’histoire

« Gardien ! Quelles énigmes supportez-vous ? »

Il pense que votre collection de disques est très composée de viande et de pommes de terre.

« Tu sais, Roy Donk ! Le roi du tuk-tuk ?

Vous visitez Xur et obtenez de nouveaux vêtements cool

Il a une chemise qui coûte mille Glimmer parce que le motif est si compliqué.

« Je veux dire que vous passez devant un magasin et que vous voyez 50 gars qui me ressemblent, se disputent des chemises très compliquées? Vous entrez. Oui, vous le faites, vous entrez. »

La mode en fait partie

Oh mon dieu, tu as vu le chapeau de Brian ?

« Je pense qu’il a des dés mais il a peur de les montrer à qui que ce soit. »

Plus tard, nous rencontrons Calus sur le Léviathan

Il possède toutes sortes de voitures classiques.

« Cet accord avec Nova est une chose sûre maintenant. »

Puis Cayde-6 meurt

C’est triste.

« Mes condoléances. DEUX TROIS QUATRE. »

Le Drifter se présente

Il parle toujours de manger des trucs.

« Vous ne pouvez pas sauter le déjeuner. »

Nous obtenons des capacités de Stasis mais Zavala pense que c’est mauvais pour nous

Vous devez peser 60 livres pour avoir de la stase.

« Si vous pesez moins de 60 livres, tenir une poupée Tammy Craps, euh, utiliser Stasis, c’est comme fumer cinq cigares Macanudo par jour. »

Le corbeau se montre

Avant, c’était une vraie merde.

« Tu penses que c’est lissé en arrière ? C’est REPOUSSE. »

Osiris a essayé de nous aider à comprendre ce qui se passait avec Savathun

On essaie tous de trouver le gars qui a fait ça.

« Parfait. Nous sommes restés assis ici à parler toute la journée, et vous n’avez jamais pris la peine d’apprendre mon nom.

Savathun a des plans élaborés

Et maintenant, elle va se venger.

« Nous y sommes. Les étoiles sont alignées. »

Crow a appris des nouvelles bouleversantes

Il ne veut même plus être là. Mais au moins, il ne porte pas ce masque.

« Le menton tue. »

Mais tout n’est pas mauvais – Glint nous a récemment raconté des histoires de fantômes

Ne pas essayer d’être drôle. N’essayant pas de faire vivre à quelqu’un le pire jour de son travail. Mais faites l’un de ces…

« Vous avez dit que nous pouvions jurer.

Et c’est le week-end–Trials of Osiris est de retour.

Et vous savez ce que cela signifie.

S’il vous plaît, faites-moi sentir moins stupide de passer mon temps là-dessus en laissant tomber vos propres blagues dans les commentaires.