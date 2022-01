Iron Banter: Cette semaine dans Destiny 2 – Running Man Of Eternity et un retour sur 2021

Presque chaque semaine apporte quelque chose de nouveau à Destiny 2, qu’il s’agisse de rythmes d’histoire, de nouvelles activités ou de nouvelles combinaisons intéressantes d’éléments qui permettent aux joueurs de se dévaster dans l’Épreuve. Iron Banter est notre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde de Destiny et un aperçu de ce qui attire notre attention à travers le système solaire.

L’une de mes choses préférées à propos de Destiny 2 est quand une étrangeté imprévue se fusionne de la bonne manière pour créer un moment – quelque chose que vous deviez être là pour vivre. Dernièrement, nous en avons eu un, car les nuances du fonctionnement de Dares of Eternity ont jeté de nouveaux joueurs dans une activité impossible à gagner où ils se font piétiner à plusieurs reprises, au grand dam de Xur et de la désapprobation du Starhorse.

C’est une confluence malchanceuse de la façon dont Dares fonctionne. Votre première fois dans le jeu après le lancement de Dares of Eternity, vous êtes automatiquement jeté dans un match. Le mode a une exigence de puissance légèrement supérieure à 1100, le niveau de puissance de départ actuel, ce qui est juste suffisant pour rendre les ennemis ingérables pour les Gardiens verts. Dares comprend également des champions, que vous ne pouvez pas vaincre sans les mods débloqués via l’artefact saisonnier. Ainsi, Xur passe d’un type de Steve Harvey aimable si déconcerté à un démoniaque Richard Dawson, et Dares cesse d’être une version Destiny de Press Your Luck et devient quelque chose comme The Running Man.

Cependant, comme l’a noté le responsable de la communauté Destiny dmg04 sur Twitter, tout espoir n’a pas été perdu. Les Gardiens vétérans se sont plongés dans l’enfer du jeu télévisé qui piège New Lights en équipant des équipements de faible puissance et en sauvant les joueurs qui y sont tourmentés. Et c’est la meilleure solution au problème qui existe actuellement, Bungie encourageant les joueurs à aller aider jusqu’à ce qu’un correctif puisse être institué dans le futur. Il y aura même un emblème honorant l’héroïsme de ces membres de la communauté aidant les myrtilles (ainsi que commémorant les myrtilles dont les premiers pas dans Destiny étaient un creuset [ahem] des caprices équins déments et impossibles).

Ces petits moments dans le jeu n’arrivent pas très souvent, mais pour moi, quand ils le font, ils rendent le jeu spécial. Bien sûr, c’était super ennuyeux de jouer au Creuset à l’époque de Lord of Wolves, quand le fusil de chasse exotique rencontre le fusil à impulsions était ridiculement puissant, et il était extrêmement difficile de rivaliser avec quoi que ce soit d’autre. Mais c’était aussi assez hilarant, si je suis honnête, et c’est fascinant de voir ces cas où à peu près tout le monde dans la communauté Destiny saisit une idée particulière ou une opportunité spécifique. Parfois, Bungie crée ces moments avec des éléments comme les couloirs du temps. Et parfois, ils arrivent par accident. Quoi qu’il en soit, ils contribuent à faire du jeu quelque chose de plus qu’un simple jeu.

À ce stade, il semble qu’il y ait tellement de joueurs de Destiny 2 qui baissent leurs niveaux de puissance pour aider New Lights bloqués qu’il n’y a plus vraiment beaucoup de New Lights bloqués. La façon dont la communauté Destiny se réunit sur des choses comme celle-ci est plutôt cool, et quelque chose que j’aime dans le fait de jouer à ce jeu sur une longue période est de pouvoir se remémorer des moments comme celui-ci. Vous vous souvenez quand Xur a essayé de piéger tous les nouveaux joueurs dans un trou noir ? C’était vraiment drôle.

A propos de rien : Allez acheter l’emote « Too Cool Dance » dans la boutique Eververse. C’est la danse hilarante de Peter Parker de Spider-Man 3, et elle est essentiellement gratuite cette semaine – elle est disponible pour Bright Dust et coûte le même montant que Bungie donne pour la semaine dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire. Offrez-vous.

La meilleure année de Destiny 2

À la fin de 2021, GameSpot a passé beaucoup de temps à examiner les 12 derniers mois pour évaluer les jeux auxquels nous avions joué, appelant les meilleurs de l’année et mettant en évidence nos favoris. Et maintenant que c’est réglé, j’ai fait la même chose avec Destiny ces derniers jours. Je dis depuis un moment que chaque année depuis la sortie de Forsaken, le jeu a connu une amélioration significative, et je pense que 2021 a été le meilleur de Bungie à ce jour.

J’ai essayé de quantifier certaines de ces pensées dans un autre article, où je me suis concentré sur un aspect qui, selon moi, est révélateur des changements que Destiny 2 a subis cette année et qui l’ont sérieusement amélioré : Crow. Dans une large mesure, Crow fonctionne comme un protagoniste thématique pour les saisons de l’histoire qui suivent Beyond Light. Il fournit un point de vue extérieur sur Destiny dans son ensemble, et son histoire en tant qu’Uldren Sov fournit un fondement thématique à tout ce qui s’est passé. Crow est à la fois un ancien ennemi et quelqu’un qui ne voit pas d’ennemis dans chaque extraterrestre, contrairement à ceux d’entre nous qui jouent au jeu depuis des années. Son point de vue a rafraîchi de nombreux scénarios et bouleversé de nombreux personnages.

Je ne vais pas trop répéter ce que j’ai déjà dit à propos de Crow. Certaines discussions que j’ai eues depuis la publication de cet article ont souligné, je pense à juste titre, que malgré le fait que je l’ai appelé le protagoniste de Destiny dans cette pièce, il n’est pas le personnage principal de tout le monde. Je voulais dire cela plus comme un moyen d’expliquer sa fonction dans l’histoire – Crow fournit une ligne directrice aux saisons qui seraient normalement quelque peu séparées les unes des autres. Destiny a une distribution de personnages assez diversifiée à ce stade, et pour les personnes qui se rapportent à ces personnages, Crow peut se sentir comme le genre de personnage de type protagoniste de jeu vidéo masculin par défaut. Donc, quand je dis qu’il est le « personnage principal » de Destiny en ce moment, je veux principalement dire que son point de vue est utilisé pour défier les normes du jeu, grâce à sa trame de fond, et non qu’il est « meilleur » ou « plus important » que les personnages nous avons déjà des relations de plusieurs années avec.

En fait, je dirais que même si les moments de Crow étaient formidables en 2021, la meilleure histoire racontée cette année était celle de Mithrax, Saint-14, Osiris et Lakshmi-2 dans la saison de la colleuse. La machinerie politique de la Tour, la réévaluation de la relation de Saint avec les Eliksni, la tension entre Saint et Osiris, la lutte de Mithrax pour protéger son peuple en tant que groupe de réfugiés vulnérables parmi des ennemis apparents – tout était excellent, et a ajouté un degré énorme de profondeur aux idées traditionnelles de Destiny. Crow faisait à peine partie de cela, et il est vrai que vous pouvez penser à chaque saison comme ayant son propre protagoniste. Ce que je pense que Crow est révélateur, ce sont les tentatives de Bungie de faire de chacun de ces épisodes une partie d’un tout plus grand, et pas seulement de se produire les uns à côté des autres. Et cela a considérablement amélioré le jeu dans mon esprit.

Je pense que toute l’approche saisonnière a été considérablement améliorée en 2021, de sorte qu’elle se démarque des autres années Destiny. Même si nous n’avons pas eu d’extension depuis un moment depuis le retard de The Witch Queen, 2021 a quand même fait un excellent travail en fournissant du contenu à ce qui semblait être une cadence solide, mais pas irritante. Je sais que certains joueurs contesteront ce point de vue, mais je risquerais que la grande majorité des joueurs de Destiny – même les plus purs et durs – bénéficient de petites rafales de contenu hebdomadaire ou de contenu saisonnier, plutôt que de plus grosses baisses, dans l’ensemble . J’ai déjà dit que j’adorais me tourner chaque semaine pour une rafale de Destiny 2 ressemblant à une émission télévisée, où je n’étais pas obligé de passer des heures dans le jeu à un moment donné. Il y a de quoi s’engager sans être enterré. En tant qu’adulte avec d’autres obligations, j’ai trouvé ce flux excellent.

J’ai aimé chacune des saisons cette année et j’ai pensé qu’elles avaient toutes quelque chose de bien à offrir. Les activités saisonnières ressemblent à des améliorations et des raffinements au cours des dernières années, et une grande partie des frustrations résultant de choses comme les allumages de forge ou les lancements de satellites de guerre ont été aplanies. Tout cela est généralement plus amusant et moins ennuyeux. Je pense que les missions Shattered Realm et Expunge méritent également des remerciements spéciaux – mélanger des activités à six joueurs avec ces niveaux légèrement plus lents et plus réfléchis mélange la routine hebdomadaire de manière à ce que les choses soient répétables, tout en se sentant beaucoup moins répétitives. C’est une excellente approche.

Enfin, je veux mentionner mon truc préféré cette année : Presage. Une mission d’histoire phénoménale avec des tonnes de secrets, j’ai joué à Presage encore et encore pour découvrir tout ce qu’il avait à offrir. C’est une mission particulièrement excellente car elle exploite différents aspects de l’histoire et du monde de Destiny, tirant sur différentes émotions. J’aimerais voir plus de missions d’horreur dans Destiny 2 et je pense que Presage est une excellente preuve de concept à cet égard. Nous avons vu cette année à quel point Destiny 2 peut jongler avec différents genres d’expérience dans son cadre – je dirais que Dares et Grasp of Avarice sont la meilleure comédie que Bungie ait apportée au jeu, par exemple, et c’est un autre haut niveau marque de « pas le destin habituel » pour aller avec Presage. La variété est passionnante et j’espère que Destiny 2 fera plus de progrès dans des directions différentes et créatives.

Destiny 2 est dans un endroit idéal alors que nous nous dirigeons vers The Witch Queen. Le jeu continue de s’améliorer d’année en année. D’après ce que j’ai entendu de Bungie à propos de son approche de la campagne de la nouvelle extension, par exemple, je suis assez enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve. Le jeu a atteint un rythme particulièrement excellent, et il semble très probable qu’il prendra de l’ampleur avec le lancement de The Witch Queen et au-delà.

Comme toujours, n’hésitez pas à laisser vos propres sentiments dans les commentaires si vous voulez discuter avec mon point de vue rose sur Destiny 2, ou si vous souhaitez appeler quelque chose que vous avez aimé sur le jeu en particulier cette année (comme la transmogrification – homme, tellement de mode). S’il y a quelque chose que vous aimeriez voir dans les futures instances de cette colonne, vous pouvez également les supprimer dans les commentaires.