Iron Banter: This Week In Destiny 2 – Conseils de l’Épreuve pour sauter dans Halo Infinite

Le lancement de la version bêta multijoueur de Halo Infinite a récemment été un grand rappel pour certains d’entre nous, anciens fans de Halo, à quel point le gameplay compétitif de cette franchise peut être formidable. Ce qui est remarquable à propos de Halo Infinite, c’est à quel point cela ressemble à un retour amélioré au Halo d’origine. Bien sûr, le Halo original était un joint Bungie, et après avoir terminé un gros lot de jeux Halo, Bungie a continué à travailler sur Destiny. Le relais Halo a été passé à 343 Industries, mais cette dernière entrée dans la franchise ressemble plus aux premiers travaux de Bungie que les derniers jeux de la série.

Étant donné que Halo Infinite et son mode multijoueur gratuit sont assez populaires en ce moment, et puisque nous sommes encore à quelques jours de la grande baisse de contenu qu’est la célébration du 30e anniversaire de Destiny 2, vous pourriez penser à sauter de le creuset à Halo pour un peu. C’est certainement ce que j’ai fait. La bonne nouvelle est que si vous cherchez à essayer Halo après avoir passé votre temps dans le Creuset, vous constaterez que les deux jeux sont très similaires, compte tenu de l’ADN qu’ils partagent. Il y a absolument certains aspects de Halo qui sembleront décalés pour les joueurs de Destiny, mais pour la plupart, les jeux ont beaucoup en commun.

La principale différence entre les deux est la vitesse et la polyvalence des mouvements dans Destiny 2. Les sauts et les glissades sont une partie beaucoup plus importante de l’expérience, et bien que ces éléments soient également présents dans Halo, vous constaterez généralement que votre personnage se sent plus lent et a une période plus difficile pour échapper au danger sans équipement comme le grappin ou les propulseurs. Vos idées de mouvement Destiny vont bien se traduire, mais vous devez toujours faire très attention à ne pas vous mettre en danger.

L’autre chose à propos de Halo est que vous ne devriez pas nécessairement vous attendre à vous sortir de situations en duel de la même manière que vous le feriez dans le Creuset. Le temps de tuer dans Halo peut sembler très long en raison du fonctionnement du système de bouclier du jeu. En termes simples, les tirs à la tête comptent, mais seulement une fois que le bouclier d’un ennemi est abaissé (bien que certaines armes, comme le fusil de sniper S7, donnent toujours la priorité aux tirs à la tête pour les éliminations en un coup). La bonne nouvelle est que vos compétences de visée ne sont pas si précieuses dans Halo Infinite. Essentiellement, les choses qui vous aident à gagner dans Destiny vous aideront à gagner ici, le bonus de Halo étant un peu plus indulgent pour clouer les adversaires dans la tête. Cela dit, vous aurez parfois l’impression de jeter une tonne de munitions sur des ennemis.

Voici quelques conseils qui devraient vous aider à faire la transition entre le Crucible et les matchs multijoueurs de Halo Infinite. N’hésitez pas à laisser vos propres conseils dans les commentaires, car bien que je joue à la fois à Destiny 2 et à Halo, je ne suis qu’occasionnellement bon dans l’un ou l’autre.

Une dernière chose : attrapez-moi, Jean-Luc Seipke et David Ahmadi sur le flux Extra Life de GameSpot aujourd’hui ! On va passer quelques heures à se faire fustiger dans le Creuset au nom d’une œuvre caritative. Merci de venir faire un don. S’il vous plaît, ne venez pas vous moquer de nous.

D’accord, l’heure des pourboires.

Apprendre les armes

Alors que les armes peuvent être vaguement classées dans des catégories telles que « fusil à pompe » ou « carabine » dans Halo Infinite, passez un peu de temps à vous entraîner avec chaque arme, car elles sont extrêmement variées.

Là où les armes de Destiny 2 ont tendance à tomber dans une série d’archétypes et vous aurez toujours une bonne idée de ce à quoi s’attendre d’elles, Halo Infinite a beaucoup d’armes qui sont un peu plus fantaisistes. C’est-à-dire que ce sont des armes ésotériques, particulières qui font des choses particulières et jouent d’une manière particulière. Aucune arme ne ressemble vraiment à n’importe quelle autre arme dans Halo, donc ramasser une arme avec laquelle vous n’êtes pas familier sur le champ de bataille est souvent un bon moyen de se faire lâcher lors de votre prochain duel. Il s’agit essentiellement d’un jeu plein d’armes exotiques de Destiny 2, vous devez donc absolument passer du temps dans la section Académie du menu principal, où vous pouvez effectuer des exercices d’armes qui vous permettent de maîtriser chacune des armes. Certaines armes sont meilleures pour certains travaux que d’autres, y compris pour prendre des véhicules, et vous devrez parcourir chaque carte pour trouver le bon outil pour le travail.

Lancez plus de grenades !

Lorsque Bungie est passé de la série Halo à Destiny, l’un des changements les plus importants a été la façon dont il manipulait les grenades. Il n’y a pas de minuterie de recharge pour les grenades dans Halo – ce sont des objets que vous ajoutez à votre inventaire, tout comme les armes ou les munitions. Cela signifie que vous pouvez trouver une tonne de grenades sur n’importe quelle carte pour vous réapprovisionner, et cela signifie également que vous devez lancer plus de grenades. Comme dirait Shaxx, vous devriez lancer des grenades pendant que vous lisez ceci. Les grenades sont un excellent moyen d’ouvrir ou de fermer un échange de tirs donné, et vous pouvez en avoir quatre à la fois, vous pouvez donc les jeter rapidement dans une zone de contrôle ou un point d’étranglement pour un maximum de dégâts. Il y a beaucoup plus de grenades dans Halo et vous réapparaîtrez toujours avec deux, alors soyez fou avec elles.

La mêlée est essentielle, mais approchez-vous

La mêlée de Destiny 2 est TRÈS différente de celle de Halo Infinite, et vous devrez être beaucoup plus proche pour réussir à frapper un ennemi à mort.

Les mêlées propulsées ne sont pas une chose dans Halo Infinite, mais frapper quelqu’un avec votre arme est aussi essentiel dans Halo que dans le Creuset. Le fait est que vous allez découvrir que même si vous avez encore un peu de fente au corps à corps dans Halo, sa portée est considérablement plus courte que dans Destiny 2. Cela dit, une mêlée tuera un adversaire avec des boucliers brisés et tuez quelqu’un si vous l’attaquez par derrière, vous allez donc vouloir utiliser des mêlées. En fait, vous devriez combiner des grenades, des coups de feu et des mêlées dans vos duels – la stratégie triangulaire de Halo, comme on l’appelle souvent. Ce sont des tactiques très similaires à celles que vous utiliserez dans Destiny, avec la mise en garde que dans Halo, les boucliers sont plus difficiles à éliminer et les ennemis avec des boucliers brisés sont très vulnérables. Deux mêlées suffisent pour gagner presque n’importe quel combat, alors lancez quelques arcs.

Coller pour couvrir

Il s’agit d’une stratégie Destiny 2 que vous devriez utiliser de toute façon, mais la conception de Halo Infinite signifie que ses cartes ont tendance à être plus petites (à moins que vous ne jouiez à Big Team Battle), avec moins de couverture. Donc, si vous vous déplacez à l’air libre, vous constaterez souvent que vous êtes dans le collimateur de quelqu’un et qu’il peut vous infliger des dégâts même à distance – et probablement vous abattre. Les cartes de Destiny 2 ont tendance à offrir plus de couverture et à avoir une plus grande surface totale, même lorsqu’elles sont plus petites, où la taille des cartes Halo signifie souvent que les joueurs vous attaquent très souvent par les côtés ou par derrière. Ainsi, vous allez vouloir choisir vos itinéraires à travers des cartes ; ne vous déplacez pas à l’air libre, restez près d’un abri et essayez de créer autant de conscience spatiale que possible pour éviter de vous faire prendre en embuscade. Il est facile de tuer dans Halo Infinite, car vous vous déplacez plus lentement dans Halo que dans Destiny 2, et il peut être plus difficile d’échapper à un ennemi à vos côtés ou dans votre dos.

Restez ensemble pour réduire votre Time To Kill

Le temps qu’il faut pour éliminer un ennemi dans Halo Infinite semble beaucoup plus long que dans Destiny 2. Vous devrez entretenir le feu et viser plus longtemps, dans l’ensemble, lorsque vous combattez des adversaires dans Halo, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous choisissez vos combats. Donc, comme dans Destiny 2, c’est une très bonne idée de rester proche de vos coéquipiers la plupart du temps, car les tirs combinés rendent les adversaires beaucoup plus faciles à abattre. Vous remarquerez que vous êtes bien plus efficace en tant que combattant lorsque vous avez deux armes à feu sur un ennemi qu’une seule, mais dans Halo, le temps plus long pour tuer peut rendre le fait de faire cavalier seul encore plus dangereux.

Les véhicules peuvent changer la donne

Apprenez à utiliser au mieux les véhicules et à les sortir rapidement, ou vous souhaiterez en avoir.

Destiny 2 n’a plus de matchs qui incluent des véhicules, mais conduire des phacochères, des mangoustes, des banshees et des fantômes est une grande partie de la victoire dans Halo Infinite. Ces véhicules ne sont bien sûr pas invincibles – en fait, il y a peut-être plus de moyens de les abattre que dans ce jeu que dans les entrées précédentes de la série – mais ils peuvent toujours facilement renverser le cours d’un match d’une manière drastique. manière. Vous voudrez passer un peu de temps à vous habituer à chacun des véhicules afin de pouvoir les utiliser pour aider vos coéquipiers et apprendre comment les gérer au mieux avec des armes telles que l’hydre, le lance-roquettes, le perturbateur et le fusil à choc. Être capable d’utiliser un véhicule pour accumuler une tonne de kills, ou en détruire un rapidement pour empêcher l’équipe adverse de courir, est essentiel pour gagner dans Halo Infinite.