Iron Lion Zion: Derrière Rasta On The Run de Bob Marley

On a longtemps supposé que Bob Marley était plus qu’un simple chanteur; de nombreux amis, famille et fans le considéraient comme un messager pour Rastafari, apportant sa religion au monde. Lorsqu’il est passé de cette existence à la suivante, à l’âge de 36 ans, beaucoup se sont sentis sûrs que son travail n’était pas terminé; certains craignaient qu’elle ne soit pas achevée et se demandaient qui continuerait cette tâche. Ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter. Il y avait de la place pour d’autres messagers, mais les chansons de Bob ont continué à résonner après son décès. Même quand il n’était plus avec nous, sa musique faisait toujours le travail. Et «Iron Lion Zion» a apporté son message au monde sous une nouvelle forme: personne n’a entendu la chanson avant 1992.

Les débuts d’un joyau

Écrit au début des années 70 et enregistré en 1973 ou en 1974, «Iron Lion Zion» était brut mais séduisant. La manifestation qui était la voix du chanteur et le rythme élégamment groove que les Wailers avaient posé avait été mise de côté, apparemment inachevée. Il appartenait à d’autres de le compléter, de continuer la mission de Bob.

Recevez les dernières nouvelles du reggae directement dans votre boîte de réception!

Des sources datent le premier enregistrement de «Iron Lion Zion» à avril 1973 au studio de Harry J, l’installation que Marley et The Wailers utilisaient le plus à cette époque. Il y avait certainement les débuts d’un joyau ici, mais la bande originale indiquait clairement que le groupe travaillait toujours dessus; cette chanson n’était pas prête à prendre sa place sur le Natty Dread album auquel il était probablement destiné. Les choses avaient changé; Eric Clapton a enregistré «I Shot The Sheriff» de Bob et a connu un énorme succès avec. Les «Wailers originaux», Bunny Wailer et Peter Tosh, ont quitté Bob en permanence pour suivre leurs propres chemins. Bob a recruté sa femme, Rita, avec Marcia Griffiths et Judy Mowatt, pour devenir Les I-Threes, ses chanteurs d’harmonie et ses fleurets lyriques.

Les enjeux étaient plus importants: Bob avait désormais un profil international, grâce à l’intervention inattendue de Clapton, et il devait prouver qu’il pouvait être à la hauteur d’une réputation naissante sans le soutien de ses cohortes de longue date. Comme nous le savons maintenant, il l’a fait – grand style. Mais dans la réalisation du magnifique Natty Dread et dans la construction d’une carrière qui est devenue une légende, certaines choses ont été mises de côté, et «Iron Lion Zion» en faisait partie.

Rasta en fuite

Pourquoi était-ce? Peut-être que Bob considérait «Iron Lion Zion» comme ayant besoin de travail. Peut-être pensait-il que d’autres chansons étaient plus importantes. Peut-être que son message devait être particulièrement clair à ce stade, alors qu’il construisait un public mondial qui n’était pas au fait de Rastafari et de la spiritualité dont il chantait; «Iron Lion Zion» n’était pas aussi facile à comprendre que, disons, «Natty Dread» ou «So Jah Seh». Pour une raison quelconque, nous n’avons pas entendu la chanson pendant la meilleure partie de deux décennies.

Island Records avait fait preuve de diligence dans la construction de la plus grande renommée de leur plus grand artiste, s’assurant que Marley aurait un statut pour tous les temps, et ils ont appliqué le même soin à maintenir son héritage. La société a soigneusement organisé l’album Legend, qui se vend toujours à des milliers d’exemplaires chaque semaine, 36 ans après sa sortie. D’autres éléments sont apparus avec la collection Rebel Music soigneusement assemblée en 1986, mais il y avait clairement une demande pour plus, alors la société a assemblé le coffret Songs Of Freedom en 1992, un mélange de pistes rares, de démos inédites, de coupes d’albums non compilées et Sorties single jamaïcain. Il a vu la sortie de l’original «Iron Lion Zion», qui avait ajouté des voix des I-Threes derrière le lead saisissant de Bob.

Sentant que la chanson avait plus de potentiel, et avec le plein consentement du domaine de Marley, Trevor Wyatt à Island, avec le pilier de l’ingénierie de la société Ingmar Klang, a remixé la chanson. L’ingénierie jamaïcaine originale d’Errol Brown a prouvé sa valeur durable en se tenant brillamment aux côtés d’overdubs qui comprenaient le travail du superbe saxophoniste de jazz Courtney Pine. La chanson a acquis une patine qui remplit le sol d’un type qui aurait pu honorer l’album classique Soulèvement ou la seconde moitié de Exode. Surtout, son histoire d’un Rasta en fuite a continué à passer haut et fort.

Interprétations plus profondes

«Iron Lion Zion» peut être pris au pied de la lettre: je suis en fuite, je dois bouger pour sauver ma vie; c’est un thème lyrique que Bob avait déjà utilisé dans «I Shot The Sheriff» et la passionnante reprise des Wailers en 1972 de «Keep On Moving» de Curtis Mayfield. Mais cela peut aussi être interprété d’une manière plus profonde: le fer fait référence à la force; le lion représente l’empereur Haile Selassie d’Ethiopie, le Dieu vivant du rastafarisme connu sous le nom de Lion de Juda; et Sion représente la terre sainte des Rastas en Ethiopie. Vous pouvez trouver des indices sur la lutte du pays contre une invasion par le régime fasciste italien de Benito Mussolini, qui a commencé en 1935. Vous pouvez le prendre comme un hit pop accrocheur (il a fait n ° 5 au Royaume-Uni en 1992) ou chercher un sens plus profond ; comme la plupart de la musique de Marley, «Iron Lion Zion» a travaillé à plus d’un niveau. Le message de Bob a continué à être livré, frais et profond, longtemps après que sa présence physique se soit déplacée.

Écoutez les meilleures chansons de Bob Marley sur Apple Music et Spotify.