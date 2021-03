IRON MAIDEN guitariste Adrian Smith a dit SiriusXMde « Trunk Nation avec Eddie Trunk » que les fans peuvent s’attendre à des surprises lorsque le groupe revient enfin sur la route une fois la pandémie apaisée. « Je pense que ça vaudra la peine d’attendre, dis-le comme ça, dans la mesure où le JEUNE FILLE la chose se passe », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Il y a des choses très, très excitantes dans le pipeline. Donc c’est tout ce que je peux dire, vraiment … Mais je pense que les fans vont être ravis. »

IRON MAIDEN a actuellement des dates de tournée européenne réservées du 5 juin au 11 juillet, bien qu’il soit presque certain que les spectacles seront reportés en raison de la crise des coronavirus.

IRON MAIDENLe dernier double live de l’album est sorti en novembre via BMG. Contenant plus de 100 minutes de classique JEUNE FILLE musique et disponible en plusieurs formats, y compris un drapeau mexicain en édition limitée, un vinyle tricolore (180 g) et un format de livre de deux CD de luxe en édition limitée, « Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live à Mexico » a été enregistré lors des trois spectacles à guichets fermés du groupe en septembre 2019 et est une célébration de leur « L’héritage de la bête » tour du monde qui a débuté en 2018.

IRON MAIDEN n’a pas sorti de musique fraîche depuis 2015 « Le livre des âmes » LP, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec le producteur de longue date Kevin « Caveman » Shirley.

« Le livre des âmes » était le plus long JEUNE FILLE album, pointant à 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de la soul et de la mortalité.

Forgeron fait actuellement la promotion du premier album de son projet collaboratif avec Richie Kotzen. Enregistré aux îles Turques et Caïques en février 2020, produit par Richie et Adrian et mixé par Kevin « Caveman » Shirley, SMITH / KOTZENL’opus de neuf titres est une collaboration consommée entre ces deux musiciens très respectés qui ont co-écrit toutes les chansons et qui partagent également le chant principal et les échanges sur les tâches de guitare et de basse tout au long du disque.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).