Iron Maiden annonce un concert au Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’industrie de la musique est de retour et les concerts se multiplient. Cela a marqué le retour de grands artistes et groupes en 2021 et de grands concerts qui ont déjà une date pour 2022 prochain.

C’est le cas du groupe de rock Iron Maiden qui a annoncé son retour en terre aztèque via ses réseaux sociaux.

Le groupe de renom présentera sa tournée Legacy Of The Beast au Foro Sol le mercredi 7 septembre 2022 avec des invités spéciaux qui seront annoncés bientôt. Les billets pour voir en direct et en couleur le soi-disant Iron Maiden seront en prévente par Citibanamex les 6 et 7 décembre.

Le groupe anglais reviendra sur le sol aztèque après deux ans puisqu’en septembre 2019 il a réussi à remplir le Palacio de los Deportes, offrant un grand spectacle devant plus de 20 mille spectateurs.

Informations tirées de MILENIO