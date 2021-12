Iron Maiden annonce une tournée nord-américaine de septembre/octobre 2022

IRON MAIDEN retournera en Amérique du Nord en 2022 pour apporter le « L’héritage de la bête » tournée mondiale dans encore plus de villes, dont beaucoup le groupe n’a pas joué depuis de nombreuses années. Le spectacle a déjà été vu par près de deux millions de personnes à travers le monde, étant salué par les fans et les médias comme la performance la plus extravagante et visuellement spectaculaire de la carrière du groupe à ce jour, avec une liste de favoris des fans sur plusieurs décennies. La tournée 2022, réalisée par Pays vivant, comprendra également des chansons de leur nouvel album studio « Senjutsu » jouées en direct pour la première fois. Des invités très spéciaux aux dates de 2022 seront TRIVIUM à toutes les dates entre El Paso et Spokane, puis DANS LA TENTATION à toutes les dates de Sioux Falls à Tampa.

Les inscriptions pour le premier accès aux billets sont ouvertes dès maintenant via TicketmasterLa plate-forme Verified Fan de et se déroulera jusqu’à 22 h HE le 5 décembre. La prévente Verified Fan commence le mercredi 8 décembre à 10 h, heure locale. Comme toujours, il y aura une prévente exclusive pour IRON MAIDEN membres du fan club à compter du mardi 7 décembre à 10 h local. Toutes les préventes se terminent le jeudi 9 décembre à 22h locales. Tous les billets restants seront mis en vente le 10 décembre à 10 h, heure locale.

IRON MAIDEN directeur Tige Smallwood commentaires : « L’été prochain, nous allons enfin pouvoir jouer la grande tournée européenne des stades pour le « L’héritage de la bête », et le nouveau spectacle sera encore plus spectaculaire. Ainsi, après notre visite à Rock à Rio début septembre 2022, nous avons décidé de le ramener à nos fans en Amérique du Nord également, mais dans des villes ou des lieux où nous n’avons pas joué en 2019, y compris certains que nous n’avons pas visités depuis de nombreuses années, comme El Paso, Spokane, Sioux Falls , Columbus, Hamilton, Ottawa et Greensboro.

« Nous allons apporter quelques ajouts et modifications à la production et à la setlist pour inclure quelques chansons de notre nouvel album, ‘Senjutsu’, et font la version 2022 de « L’héritage de la bête » encore plus spectaculaire que le spectacle original acclamé. Vous pouvez être sûr que nous présenterons toujours tous les « succès » et les éléments clés de la tournée originale comme le Spitfire, Icarus, Hell, les lance-flammes et le pyro et le reste – mais nous allons le secouer un peu et Trooper Eddie aura une sérieuse concurrence dans le nouveau ‘Senjutsu’ ‘monde’ que nous ajoutons. »

JEUNE FILLE chanteur Bruce Dickinson ajoute : « Nous attendons avec impatience notre retour en Amérique du Nord afin de pouvoir apporter les « L’héritage de la bête » montrer dans des endroits où nous n’avons pas été en 2019 et dans d’autres villes où nous n’avons pas joué depuis de nombreuses années. Je suis vraiment enthousiasmé par les nouveaux ajouts et changements apportés à la production scénique et nous avons hâte que tout le monde voie ce que nous avons prévu. L’ensemble du groupe a vraiment apprécié le ‘Héritage’ tournée et maintenant nous avons hâte de reprendre la route pour jouer en live, nous amuser et revoir tout le monde. »

Les « L’héritage de la bête » la production de la tournée et la set list sont inspirées de JEUNE FILLELe jeu mobile gratuit primé du même nom est disponible sur les plateformes iOS et Android.

Un package de surclassement d’hospitalité Trooper VIP est actuellement en cours de planification et les détails seront annoncés à l’approche des dates de tournée pour tous les fans qui souhaiteraient profiter d’avantages supplémentaires lors du spectacle.

Dates nord-américaines :

11 septembre – El Paso, Texas – Centre Don Haskins



13 septembre – Austin, Texas – Moody Center



15 septembre – Tulsa, OK – Centre BOK



17 septembre – Denver, CO – Ball Arena



19 septembre – Salt Lake City, UT – Amphithéâtre Usana



21 septembre – Anaheim, Californie – Centre Honda



25 septembre – Chula Vista, Californie – Amphithéâtre de la North Island Credit Union



27 septembre – Concord, CA – Pavillon Concord



29 septembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena



30 septembre – Spokane, WA – Spokane Arena



03 octobre – Sioux Falls, SD – Denny Sanford Premier Center



05 octobre – Chicago, Illinois – United Center



07 oct. – Columbus, OH – Nationwide Arena



09 octobre – Détroit, MI – Little Caesars Arena



11 oct. – Toronto, ON – Scotiabank Centre



12 oct. – Hamilton, ON – Centre Firstontario



15 oct. – Ottawa, ON – Centre Canadian Tire



17 octobre – Worcester, MA – Centre DCU



19 octobre – Belmont Park, NY – UBS Arena



21 octobre – Newark, NJ – Prudential Center



23 octobre – Washington, DC – Capital One Arena



25 octobre – Greensboro, Caroline du Nord – Colisée de Greensboro



27 octobre – Tampa, Floride – Amalie Arena

