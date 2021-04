Iron Maiden est toujours à la traîne de Tina Turner, Fela Kuti et The Go Go’s en 2021 Rock and Roll Hall of Fame Induction Fan Vote

IRON MAIDEN continue de traîner Tina Turner, L’Afro nigérian a battu le pionnier Fela Kuti et LES GO-GO dans le vote des fans pour cette année Temple de la renommée du rock and roll classe d’induction.

Plus de quatre millions de votes ont déjà été exprimés depuis le début du vote. Jusqu’au 30 avril, les fans peuvent voter tous les jours jusqu’à cinq fois par jour via le Temple de la renomméesite Web du site Web ou en personne au musée. Les cinq meilleurs artistes sélectionnés par le public comprendront un «vote des fans» qui sera compté et pris en compte, ainsi que les autres bulletins envoyés à environ 1 000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique.

Plus tôt dans la journée, Tina Turner a reçu 504 711 votes; Fela Kuti 480.529; LES GO-GO 369 049, IRON MAIDEN 354.866 et FOO FIGHTERS 341,506.

Pour être éligible au scrutin de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être sorti en 1995 ou avant.

Les meilleurs obtenteurs de votes seront annoncés en mai et intronisés à une cérémonie à Cleveland, Ohio, à l’automne.

Selon le Temple de la renommée, les IRON MAIDEN les membres qui seraient intronisés incluraient la gamme actuelle de chanteurs Bruce Dickinson, bassiste Steve Harris, le batteur Nicko McBrainet guitaristes Adrian Smith, Dave Murray et Janick Gers, avec l’ancien chanteur Paul Di’Anno, ancien batteur Clive Burr, et ancien guitariste Dennis Stratton.

Il y a deux ans, IRON MAIDEN bassiste Steve Harris a dit qu’il s’en fichait que son groupe n’ait pas encore été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll malgré le fait qu’il est éligible depuis 2004.

«Cela ne me dérange pas que nous ne soyons pas dans des choses comme ça», a-t-il déclaré à Rolling Stone. «Je ne pense pas à des choses comme ça. C’est très bien si les gens vous donnent des récompenses ou des distinctions, mais nous ne nous sommes pas lancés dans le métier pour ce genre de choses. Je ne vais certainement pas perdre le sommeil si nous ne le faisons pas. t obtenir aucune sorte de récompense, pas seulement celle-là, aucune récompense. Je ne pense pas que nous méritons nécessairement d’avoir telle ou telle chose. Avec ce que nous faisons, tout ce qui en découle est génial. Tout ce qui ne vient pas est génial , trop.”

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JEUNE FILLE, JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD n’ont pas encore été reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de cette bande.

JEUNE FILLE chanteur Bruce Dickinson a fait la une des journaux en 2018 lorsqu’il a évoqué la Rock Hall comme “une charge totale et totale de conneries” lors d’un concert de créations orales en Australie, insistant sur le fait que l’institution basée à Cleveland est “dirigée par un groupe d’Américains sanglants et moralisateurs qui ne connaîtraient pas le rock and roll s’il les frappait dans le visage.”

Bruce dit plus tard Le Jerusalem Post qu’il était “tellement ennuyé par cette couverture parce qu’ils ont pris ma déclaration hors de son contexte pour donner l’impression que j’étais bouleversé que nous n’étions pas dans le Temple de la renommée.

“Je suis vraiment content que nous ne soyons pas là et je ne voudrais jamais y être”, a-t-il poursuivi. «Si jamais nous sommes intronisés, je refuserai – ils n’auront pas vraiment mon cadavre là-dedans.

“La musique rock and roll n’a pas sa place dans un mausolée de Cleveland”, Bruce ajoutée. “C’est une chose vivante qui respire, et si vous la mettez dans un musée, alors elle est morte. C’est pire qu’horrible, c’est vulgaire.”

Harris a dit précédemment qu’il ne se souciait pas de savoir si IRON MAIDEN sera finalement intronisé dans le Rock Hall. “Je n’y pense pas vraiment, pour être honnête. Je pense que les récompenses sont des choses qu’il est agréable d’avoir quand vous les obtenez, mais ce n’est pas quelque chose que vous recherchez vraiment – ce n’est pas ce dont il s’agit”, a-t-il déclaré. . «Il n’a jamais été question de ça. Il s’agissait toujours d’essayer de faire de la bonne musique, de sortir et de jouer de bons concerts, et c’est tout, vraiment. Espérons que les gens l’apprécieront. Comprenez-moi mal; je pense que c’est génial – mais ce n’est pas quelque chose que vous perdriez le sommeil si vous n’en aviez pas.

“C’est comme ça que je suis,” Harris ajoutée. “Je ne sais pas. Peut-être que le reste des gars [in the band] pourrait penser différemment de moi, mais c’est ainsi que je pense. Ce n’est pas que je m’en fous [awards]. C’est juste… Et ce n’est pas qu’ils n’ont pas de sens quand vous les obtenez – c’est bien. Mais je ne m’en soucie certainement pas ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que ce sont les autres qui en font plus que nous, que nous en ayons un ou pas. “

Ayant été éligible à l’intronisation pendant une décennie et demie, IRON MAIDEN est l’un des plus grands groupes de la planète. Depuis la sortie de leur premier album éponyme, les légendes britanniques du heavy metal ont sorti 15 autres disques de studio complets et se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires.

Rock Hall les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, ce qui, bien entendu, est ouvert à l’interprétation.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible pour le Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.