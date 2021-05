Iron Maiden et Brewdog libèrent la collaboration Hellcat

BrewDog, leader mondial de la brasserie artisanale et seule marque de bière à émission de carbone négative au monde, s’associe à IRON MAIDEN, l’un des groupes de rock les plus célèbres et les plus vénérés au monde, pour lancer Hellcat, une India Pale Lager, à l’automne 2021. Ensemble, BrewDog et IRON MAIDEN apportent leur savoir-faire respectif pour fédérer et exciter les amateurs de bière artisanale.

“Nous sommes ravis de nous associer à un groupe de rock de renommée mondiale comme IRON MAIDEN,” mentionné James Watt, PDG et co-fondateur de BrewDog. “IRON MAIDEN, aimer BrewDog, ont conservé leur esprit d’indépendance tout au long de leur brillante carrière. Hellcat est une bière blonde hop-forward avec une apparence dorée brumeuse et une finition croustillante – une bière épique digne de cette collaboration massive. “

BrewDog et IRON MAIDEN unir pour lancer Hellcat – une bière blonde pâle indienne à 6% ABV où le houblon et les malts se heurtent. Hellcat fait rage avec une saveur d’agrumes avec une ossature maltée non moins agressive. Le résultat est un IPL or brumeux avec un équilibre épiquement complexe. Comme pour tout BrewDog bières, Hellcat est négatif en carbone et BrewDog élimine le double du CO2 qu’il faut pour produire.

“Je cherchais le partenaire idéal avec qui apporter une bière fraîche et excitante aux États-Unis”, a déclaré Bruce Dickinson, chanteur de IRON MAIDEN. “Je suis depuis longtemps un admirateur de BrewDog, non seulement à cause de leurs bières, mais aussi de leur attitude et de leur style. Quand j’ai rencontré le BrewDog équipe, nous avons découvert que le respect est réciproque, et que nous pourrions faire une bière indéniablement unique ensemble. “

Brassée et exclusivement disponible aux USA, Hellcat rejoint le monde Trooper famille de bières élaborées par JEUNE FILLE chanteur et amateur de bière Bruce Dickinson et la famille Brasserie Robinsons. IRON MAIDENde Trooper La bière a été lancée en 2013, s’est vendue à plus de 25 millions de pintes dans le monde et a été exportée dans plus de 60 pays. le Trooper La famille de bières premium a évolué et s’est élargie pour inclure les stouts, les lagers, les IPA et plus encore.

Hellcat sera disponible à l’achat en ligne sur BrewDog.com/usa et chez certains distributeurs et détaillants à travers le pays, à partir de l’automne 2021.

Depuis 2007, BrewDog a pour mission de rendre les autres aussi passionnés par la bonne bière artisanale qu’elle l’est. Avec plus de 102 bars à travers le monde et exportés dans 60 pays, BrewDog continue de révolutionner l’industrie de la bière artisanale en repoussant les limites, en investissant dans les gens, en accordant la priorité à la bonne bière et en défendant la durabilité par l’action.

