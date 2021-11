Iron Maiden et Marvel unissent leurs forces pour une nouvelle collaboration passionnante

Groupe de heavy metal britannique IRON MAIDEN et centrale de divertissement merveille ont collaboré pour créer une collection unique de marchandises. Les fans des deux auront droit à un large assortiment de vêtements et d’accessoires mettant en valeur les icônes merveille personnages et l’autre personnage mondain notoire Eddie.

Cette collaboration entremêle les univers des deux marques, avec des designs qui rendent hommage à Carcajou, Venin, Thanos et Dead Pool dans des variations uniques d’albums emblématiques et d’œuvres d’art uniques telles que « Peur du noir », « Le soldat » et « Tueurs ».

IRON MAIDEN directeur Tige Smallwood commentaires: « Eddie a longtemps côtoyé les plus grands super-héros et nous sommes également assez fiers des mondes que nous avons créés pour ses nombreuses incarnations – des champs de bataille aux tombeaux égyptiens en passant par les paysages glacés ou les villes futuristes. Juxtaposer certains des personnages les plus reconnaissables de la culture pop art et de la bande dessinée sur la planète JEUNE FILLE est une de nos ambitions depuis des années, et travailler avec merveille et leur IP basée sur les personnages sans précédent est la solution idéale à notre époque. Pour voir ces personnages emblématiques aux côtés Eddie est quelque chose dont nos fans discutent depuis des années et nous pensons que la torsion de placer Venin, Thanos, Thor ou Dead Pool dans notre JEUNE FILLE mondes enthousiasmera les fans des deux cultures. »

IRON MAIDEN est reconnu comme l’une des figures les plus emblématiques de la musique, sous la forme de Eddie dont l’image est apparue sur le premier single du groupe, « Courir gratuitement », et a évolué pour orner chaque œuvre d’art, y compris les albums, les affiches de tournée, les étiquettes de bière, les romans graphiques et les marchandises, même dans les jeux informatiques et le jeu RPG mobile primé « L’héritage de la bête ».

« merveille est cool et ambitieux, et a inspiré les plus grands artistes, musiciens et créateurs depuis plus de 80 ans », a déclaré Paul Gitter, SVP, Licence Marvel. « Cette collaboration offre un autre exemple passionnant de la façon dont le merveille la marque continue de pousser dans les domaines du style de vie, la musique étant une priorité absolue, et la collection permet aux fans de rendre hommage à nos personnages emblématiques, tout en célébrant le légendaire IRON MAIDEN. »

La collaboration sera lancée à temps pour les vacances, avec des collections exclusives à travers IRON MAIDENboutique en ligne de , détaillant spécialisé Sujet brûlant et e-commerçant allemand IEM.

Marvel Entertainment, LLC, une filiale en propriété exclusive de La société Walt Disney, est l’une des sociétés de divertissement basées sur des personnages les plus importantes au monde, construite sur une bibliothèque éprouvée de plus de 8 000 personnages présentés dans une variété de médias depuis plus de quatre-vingts ans. merveille utilise ses franchises de personnages dans le divertissement, les licences, l’édition, les jeux et les médias numériques.

Photo par: John McMurtrie

