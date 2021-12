Iron Maiden : la nouvelle pop d’Eddie ! Les figurines de Rocks de Funko arrivent en février

Légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN se sont de nouveau associés à une entreprise de jouets/de collection Funko pour créer une nouvelle ligne de figurines autour de la mascotte légendaire du groupe Eddie. Dû en février 2022 sont « Étranger dans un pays étrange » Eddie, « Quelque part dans le temps » Eddie, « Vivre après la mort » Eddie, « Septième fils d’un septième fils » Eddie et « Les nuits des morts » Eddie. Les nouvelles figurines seront disponibles chez Entertainment Earth.

JEUNE FILLEest précédent Funko la ligne de chiffres était basée sur les albums « Iron Maiden », « Tueurs », « Le nombre de la bête » et « Tranquillité d’esprit ».

Eddie, dont le nom complet est Eddie la tête ou Edouard la tête (aussi connu sous le nom Edouard le Grand), est un élément pérenne dans le souvent-violent JEUNE FILLE pochette d’album, ainsi que toujours présente dans les spectacles du groupe.

Eddie a fait sa première apparition sur JEUNE FILLEle premier single de , « Courir gratuitement », en février 1980. Le personnage squelettique a été créé par l’illustrateur Derek Rigg, qui était le seul artiste du groupe — concevant des pochettes d’albums, des pochettes de singles et des t-shirts — jusqu’en 1992 « Peur du noir » LP, qui a vu JEUNE FILLE collaborer avec Melvyn Grant. Accorder était également responsable des années 1998 « Virtuel XI » et les années 2010 « La frontière finale », tandis que Hugh Symé conçu dans les années 1995 « Le facteur X », steve pierre créé dans les années 2000 « Le meilleur des mondes », David Patchett géré les années 2003 « Danse de la mort », Tim Bradsheet a pris les rênes des années 2006 « Une question de vie ou de mort », et Mark Wilkinson conçu en 2016 « Le livre des âmes » et 2021 « Senjutsu ».

Basée à Everett, Washington, Funko est l’une des principales sociétés de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, s’approvisionne et distribue des produits de culture pop sous licence dans plusieurs catégories, notamment des figurines en vinyle, des jouets, des peluches, des vêtements, des jeux de société, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.

Funko détient plus de 150 licences, dont Lucas Films, merveille, Hasbro, Disney et plus. L’entreprise a déclaré avoir 777 employés à temps plein à la fin de 2020, dont 617 étaient basés aux États-Unis

Après FunkoLes résultats du troisième trimestre ont été annoncés le 4 novembre — dépassant les attentes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfice par action (BPA) — PDG Brian Mariotti a déclaré : « En hommage à notre marque, nous continuons d’élargir nos catégories de produits et notre base de fans, en augmentant l’engagement des fans et en commercialisant de nouveaux produits innovants. »

Selon InvestorPlace, Funko s’est également lancé sur le marché des jetons non fongibles, en publiant des packs de cartes numériques en édition limitée qui incluent des cartes rares. Les acheteurs peuvent échanger ces cartes rares pour profiter du marché des objets de collection.



Prochainement : Pop ! Roches : Iron Maiden. Pré-commandez vos favoris dès aujourd’hui ! https://t.co/CSqbnFPHr6 #Funko #funkoPop #ironmaiden @IronMaiden pic.twitter.com/6Wigk5L9QT – Funko (@OriginalFunko) 13 décembre 2021

