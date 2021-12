Iron Maiden : La statue en vinyle 3D ‘The Number Of The Beast’ arrive au printemps prochain

KnuckleBonz a annoncé la IRON MAIDEN « Le nombre de la bête » Statuette en vinyle 3D.

Il s’agit d’une statue en édition limitée. Seul 1982 sera coulé pour IRON MAIDEN superfans du monde entier. L’expédition est estimée pour le printemps 2022.

« Les superfans de musique nous ont demandé IRON MAIDEN depuis notre fondation en 2003″, déclare Tony Simerman, PDG/directeur de création de KnuckleBonz, Inc. « Nous avons un vaste plan pour créer tous les designs IRON MAIDEN les fans veulent voir pour notre série de statues en vinyle 3D en édition limitée. »

Tous KnuckleBonz les statues sont officiellement autorisées avec IRON MAIDEN. Il s’agit d’un processus des beaux-arts où chaque statue est moulée à la main, peinte et numérotée sur la base.

Les précommandes peuvent être passées dès maintenant à cet endroit.

Dimensions du produit : 8″ (h) x 8,25″ (l) x 9,5″ (p). Poids : environ 5 lb.

