Iron Maiden ne pense pas aux attentes des fans lorsqu’il écrit de la nouvelle musique

Dans une nouvelle interview avec Consequence, IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain a été demandé maintenant lui et ses camarades équilibrent JEUNE FILLEla vision créative de avec les attentes élevées des fans. Il a répondu : « Bien sûr, nous avons les meilleurs fans du monde. Nous avons les meilleurs critiques, et nous avons aussi certains des critiques les plus stupides du monde. [But] Je dois être honnête, nous sommes un groupe très égoïste et motivé. Nous aimons nos fans. Quand on part en tournée, c’est à ce moment-là qu’on pense à vous : qu’est-ce que vous voulez voir ? Mais ce n’est pas la motivation principale. Parce que si vous vous perdez dans ce monde… « Que pensez-vous que tous ces fans veulent voir ? »… Vous allez avoir des fans et des attitudes différentes dans différentes parties du monde. Vous êtes tous une grande famille, mais disons en Amérique du Sud… ils voudront peut-être entendre certaines chansons plus anciennes ou autre. Mais du point de vue de l’album, quand nous allons en studio, je suis désolé, aucun d’entre vous ne pense même à une milliseconde. S’il vous plaît ne soyez pas offensé, aucun d’entre vous là-bas. Nous écrivons simplement ce que nous – à ce moment-là dans ce studio, dans ce cercle du soleil, si vous voulez, où nous sommes à cette époque de notre vie – trouvons. Il y a beaucoup de pression sur les auteurs, mais nous avons tous tendance à être capables d’absorber cette pression. Comme une bombe atomique, nous avons ce noyau, puis nous explosons dans la chanson. Une fois la chanson écrite, c’est là JEUNE FILLE prennent vie et nous la faisons nôtre.

Nicko a ajouté: « Les fans, nous pensons vraiment à vous les gars principalement lorsque nous organisons des tournées et l’aspect visuel de celle-ci. Mais nous sommes vraiment très égoïstes. Nous le faisons vraiment pour nous-mêmes. Et nous savons à peu près ce que vous aimez, c’est donc là que vous entrez en jeu. »

JEUNE FILLE chanteuse Bruce Dickinson précédemment évoqué les attentes des fans dans une interview de 2017 avec Fortune tout en discutant de l’importance de jouer de nouvelles chansons en direct. Il déclara à l’époque : « Si vous en profitez [fans], comme vous servez la même vieille chose à chaque visite, vous pouvez vous attendre à ce que certains d’entre eux s’en aillent. C’est juste un groupe qui devient un groupe de karaoké. Si vous ne faites pas de nouvelle musique, pourquoi s’embêter ? Nous ne partageons pas l’idée qu’aller faire des stades, jouer des chansons vieilles de 30 ans, est un succès. C’est juste pour gagner de l’argent. »

Interrogé sur les fans qui souhaitent qu’ils ne jouent que les chansons classiques des années 1980, il a répondu : « C’est difficile. Dans ce cas, ne venez pas. »

Dans une interview de 2016 avec La musique, IRON MAIDEN bassiste Steve Harris a admis que les chansons du dernier album du groupe, « Le livre des âmes », n’allaient pas aussi bien que JEUNE FILLE‘s plus tôt matériel. « C’est comme n’importe quelle nouvelle tournée avec de nouvelles chansons; vous n’aurez pas la réaction que les vieux trucs obtiennent », a-t-il déclaré. « C’est toujours comme ça quand vous jouez de nouveaux trucs. Peut-être qu’un jour, quelques-unes de ces chansons seront considérées comme une partie importante du set, une fois que les gens les connaîtront mieux. Mais je pense qu’il est vraiment important de pousser vos nouveaux trucs ; ça garde les choses fraîches. »

« Senjutsu », IRON MAIDENLe premier album de en six ans, est sorti en septembre. Il a été enregistré en 2019 à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour « Senjutsu » — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris.

« Senjutsu » s’est incliné au 3e rang du classement Billboard 200, se classant plus haut que même les premiers classiques du groupe comme « Esclave du pouvoir » et « Le nombre de la bête ». Près de 90 pour cent des 64 000 unités d’album équivalentes du LP provenaient de ventes d’albums purs. Le double album acclamé par la critique a fait ses débuts une place plus haut que 2015 « Le livre des âmes » et les années 2010 « La frontière finale », qui ont tous deux culminé au n ° 4.

« Senjutsu » a été JEUNE FILLE13e album de ‘s en tête du Top 40 aux États-Unis

JEUNE FILLEles deux premiers Paul Di’Anno-ère albums, « Iron Maiden » (1980) et « Tueurs » (1981), ainsi qu’avec ceux enregistrés avec le chanteur Blaze Bayley, « Le facteur X » (1995) et « Virtuel XI » (1998), tous n’ont pas réussi à ébranler le Top 40 aux États-Unis

Selon Panneau d’affichage, « Senjutsu » enregistré la deuxième plus grande semaine de 2021 pour un album de hard rock dans les deux unités d’album équivalentes gagnées et dans les ventes d’albums traditionnels. Il ne traînait que COMBATTANTS DE FOO‘ « Médecine à minuit », qui a fait ses débuts dans le classement du 20 février avec 70 000 unités (dont 64 000 en ventes d’albums).

« Senjutsu » a dominé les charts dans plusieurs pays européens lors de sa sortie, notamment en Belgique, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse.