Légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN ont sorti la version “effets spéciaux” de leur clip pour leur dernier single, “L’écriture sur le mur”. La chanson, qui a été écrite par JEUNE FILLE guitariste Adrien Smith et chanteur principal Bruce Dickinson, produit par Kévin Shirley et coproduit par JEUNE FILLE bassiste et membre fondateur Steve Harris, est tiré de IRON MAIDENle premier album de en six ans, “Senjutsu”, qui sortira le 3 septembre via BMG.

Dickinson avait initialement un concept pour la vidéo qui s’est concrétisé en collaboration avec deux anciens lauréats Pixar cadres et de longue date JEUNE FILLE Ventilateurs Marc Andrews et André Gordon. Le duo a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie de l’animation au plus haut niveau, notamment en travaillant sur “Les incroyables”, “Ratatouille”, “Courageux”, “Monsters Inc.” et “Le monde de nemo”. Avec des partenaires alignés pour s’impliquer dans le projet qu’ils ont choisi Clignotement d’encre, un studio d’animation basé à Londres célébré pour son travail avec une variété de marques mondiales de Adidas à Coca Cola et un certain nombre de vidéos musicales très médiatisées.

Dans Clignotement d’encre réalisateur Nicos Livesey, encore longtemps JEUNE FILLE fan et âme sœur, ils ont trouvé un homme qui partageait la vision collective du morceau – ce qui a donné le film final qui présente le tout premier aperçu d’une nouvelle incarnation époustouflante de Eddie sous une forme 3D spectaculaire.

Bruce commente : « J’avais une idée assez précise du concept pour accompagner la chanson et quand j’ai rencontré marque et André, sur Zoom, il est vite devenu clair que nous étions tous très sur la même longueur d’onde, et cela a été renforcé par l’ajout de Nicos et son jeune Clignotement d’encre équipe. Notre équipe hebdomadaire Zoom les réunions étaient alors généralement à la fois très créatives et très amusantes !

“Je suis très fier de la façon dont la vidéo s’est déroulée. C’est plus comme un mini-film, vraiment. Je savais que ça allait marcher dès que marque a donné vie à mon traitement avec ses incroyables storyboards. Je pensais que nous pourrions faire quelque chose de très spécial ensemble. Je pense que nous l’avons fait et j’espère que nos fans seront d’accord. En fait, il est à peu près créé par JEUNE FILLE Ventilateurs!!”

Réalisateur Nicos Livesey reprend l’histoire : « On a vite trouvé l’expertise qu’on recherchait, et les gens se sont littéralement jetés sur moi pour travailler sur un JEUNE FILLE vidéo — nous avons eu plus de 60 personnes dans 13 pays du Brésil à la France et de la Roumanie aux États-Unis pour ajouter quelque chose au clip et je dirais que leur amour, leur passion et leur compréhension du groupe transparaissent à travers chaque image. C’était une équipe de rêve pour les producteurs et moi-même à gérer.”

Le processus complexe et minutieux de la réalisation de la vidéo peut être lu plus en détail ici.

Pour “Senjutsu” – grossièrement traduit par “tactique et stratégie” – le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double album CD/triple vinyle.

Steve a déclaré : « Nous avons choisi d’enregistrer à Atelier Guillaume Tell en France encore car l’endroit a une ambiance tellement détendue. La configuration y est parfaite pour nos besoins; le bâtiment était autrefois un cinéma et a un très haut plafond, donc il y a un excellent son acoustique. Nous avons enregistré cet album de la même manière que nous l’avons fait “Le livre des âmes” en ce sens que nous écrivions une chanson, la répétions et la composions tout de suite pendant que tout était frais dans nos esprits. Il y a des chansons très complexes sur cet album qui ont demandé beaucoup de travail acharné pour les obtenir exactement comme nous voulions qu’elles sonnent, donc le processus était parfois très difficile, mais Kévin est excellent pour capturer l’essence du groupe et je pense que cela en valait la peine ! Je suis très fier du résultat et j’ai hâte que les fans l’entendent.”

Dickinson a ajouté: “Nous sommes tous très excités à propos de cet album. Nous l’avons enregistré au début de 2019 lors d’une pause dans le ‘Héritage’ tournée afin que nous puissions maximiser notre tournée tout en ayant encore une longue période de préparation avant la sortie pour préparer de superbes pochettes d’album et quelque chose de spécial en tant que vidéo. Bien sûr, la pandémie a davantage retardé les choses – tant pour les plans les mieux conçus – ou devrait-il s’agir de « stratégies » !? Les chansons sont très variées, et certaines d’entre elles sont assez longues. Il y a aussi une ou deux chansons qui sonnent assez différemment de notre style habituel, et je pense JEUNE FILLE les fans seront surpris – dans le bon sens, j’espère !”

La liste complète des pistes est :

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)



02. Stratège (4:59) (Gers/Harris)



03. L’écriture sur le mur (6:13) (Smith/Dickinson)



04. Perdu dans un monde perdu (9:31) (Harris)



05. Jours du futur passé (4:03) (Smith/Dickinson)



06. La machine à remonter dans le temps (7:09) (Gers/Harris)



07. Heure la plus sombre (7:20) (Smith/Dickinson)



08. Mort des Celtes (10:20) (Harris)



09. Le parchemin (12:39) (Harris)



dix. Enfer sur Terre (11:19) (Harris)

“Senjutsu” sortira sur les formats suivants :

* Digipack 2CD standard



* Format de livre de luxe 2CD



* Deluxe poids lourd 180G Triple Black Vinyl



* Édition spéciale Triple Silver et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Édition spéciale Triple Red et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Coffret Super Deluxe avec CD, Blu Ray et souvenirs exclusifs



* Album numérique [streaming and download]