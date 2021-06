Iron Maiden s’associe à Igloo pour une nouvelle glacière Playmate

Iglou a lancé une toute nouvelle glacière Playmate qui rend hommage à IRON MAIDEN, l’un des groupes de heavy metal les plus influents de tous les temps. La glacière Playmate Classic en édition spéciale capture IRON MAIDENl’héritage de en mettant en vedette le logo emblématique du groupe avec des incarnations frappantes de “Eddie” – l’une des figures de proue les plus reconnaissables du rock et du métal – occupe le devant de la scène. IRON MAIDEN La glacière Playmate est disponible dès aujourd’hui sur igloocoolers.com/ironmaiden.

“Cette collaboration a été surréaliste de toutes les meilleures manières”, a déclaré Brian Garofalow, directeur du marketing chez Iglou. « En incorporant une armée de instantanément reconnaissables tourbillons sur notre glacière Playmate Classic, nous sommes en mesure de fournir JEUNE FILLE les fans ont la chance de se détendre avec la Bête et de posséder un souvenir unique.”

Iglou a conçu la glacière Playmate en édition spéciale avec des graphismes saisissants sans aucun doute inspirés par IRON MAIDENla célèbre pochette de l’album et le logo stylisé emblématique de . Apparaissant sur chaque IRON MAIDEN pochette d’album et à chacun de leurs concerts, Eddie — la figure de proue en constante évolution du groupe — occupe également le devant de la scène sur ce IRON MAIDEN Camarade de jeu. Le Eddies Playmate Classic propose une armée d’Eddies que les fans de métal ont vu au fil des ans.

Le 14 pintes IRON MAIDEN Eddies Playmate Classic, 49,99 $, peut contenir jusqu’à 26 canettes de 12 onces. Ce modèle en édition spéciale est disponible dès aujourd’hui sur igloocoolers.com/ironmaiden, jusqu’à épuisement des stocks.

Né d’un modeste atelier de métallurgie en 1947, Iglou a contribué à redéfinir notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Ce qui a commencé par apporter de l’eau propre sur le chantier s’est rapidement transformé en glacières super fonctionnelles et de premier ordre. Iglou produits ont rendu possible le mouvement familial de loisirs de plein air du 20e siècle. Soudain, emmener vos enfants camper le week-end est devenu facile et les voyages en voiture à travers le pays sont devenus un incontournable des vacances d’été.

