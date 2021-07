Légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN a dévoilé aujourd’hui son tout nouveau morceau “L’écriture sur le mur” avec un monde très attendu Youtube première vidéo. La chanson a été écrite par JEUNE FILLE guitariste Adrien Smith et chanteur principal Bruce Dickinson, produit par Kévin Shirley et coproduit par JEUNE FILLE bassiste et membre fondateur Steve Harris.

Dickinson avait initialement un concept pour la vidéo qui s’est concrétisé en collaboration avec deux anciens lauréats Pixar cadres et de longue date JEUNE FILLE Ventilateurs Marc Andrews et Andrew Gordon. Le duo a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie de l’animation au plus haut niveau, notamment en travaillant sur “Les incroyables”, “Ratatouille”, “Courageux”, “Monsters Inc.” et “Le monde de nemo”. Avec des partenaires alignés pour s’impliquer dans le projet qu’ils ont choisi Clignotement d’encre, un studio d’animation basé à Londres célébré pour son travail avec une variété de marques mondiales de Adidas à Coca Cola et un certain nombre de vidéos musicales très médiatisées.

Dans Clignotement d’encre réalisateur Nicos Livesey, encore longtemps JEUNE FILLE fan et âme sœur, ils ont trouvé un homme qui partageait la vision collective du morceau – ce qui a donné le film final qui présente le tout premier aperçu d’une nouvelle incarnation époustouflante de Eddie sous une forme 3D spectaculaire.

Bruce commente : « J’avais une idée assez précise du concept pour accompagner la chanson et quand j’ai rencontré marque et André, au Zoom, il est vite devenu clair que nous étions tous très sur la même longueur d’onde, et cela a été renforcé par l’ajout de Nicos et son jeune Clignotement d’encre équipe. Notre équipe hebdomadaire Zoom les réunions étaient alors généralement à la fois très créatives et très amusantes !

“Je suis très fier de la façon dont la vidéo s’est déroulée. C’est plus comme un mini-film, vraiment. Je savais que ça allait marcher dès que marque a donné vie à mon traitement avec ses incroyables storyboards. Je pensais que nous pourrions faire quelque chose de très spécial ensemble. Je pense que nous l’avons fait et j’espère que nos fans seront d’accord. En fait, il est à peu près créé par JEUNE FILLE Ventilateurs!!”

Réalisateur Nicos Livesey reprend l’histoire : « On a vite trouvé l’expertise qu’on recherchait, et les gens se sont littéralement jetés sur moi pour travailler sur un JEUNE FILLE vidéo — nous avons eu plus de 60 personnes dans 13 pays du Brésil à la France et de la Roumanie aux États-Unis pour ajouter quelque chose au clip et je dirais que leur amour, leur passion et leur compréhension du groupe transparaissent à travers chaque image. C’était une équipe de rêve pour les producteurs et moi-même à gérer.”

Le processus complexe et minutieux de la réalisation de la vidéo peut être lu plus en détail ici.

Cette annonce fait suite à des semaines de spéculation en ligne parmi les JEUNE FILLE fans et la presse rock et métal après des affiches arborant “Fête de Belshazzar” est apparu pour la première fois au Télécharger le pilote Festival. Depuis lors, les fans suivent avidement les indices et les observations du monde entier, de nombreux sites étant apparemment liés à JEUNE FILLEla riche histoire de , tels que Long Beach Arena à Los Angles et The Cart & Horses à Londres ainsi que 22 Acacia Avenue.

Dickinson portait la même image sur sa chemise lors d’un Télévision du ciel article d’actualité, intensifiant encore la spéculation, avant d’inviter officiellement tout le monde à “Fête de Belshazzar” à la suite d’un Twitter soirée d’écoute de JEUNE FILLE‘s “Le septième fils d’un septième fils” album vendredi soir.

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec le producteur de longue date Kevin “Homme des cavernes” Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

De retour en mai 2019, site web italien Premiers concerts d’abord spéculé que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Atelier Guillaume Tell, où JEUNE FILLE enregistré “Le meilleur des mondes” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il était en train de finaliser un projet majeur.

Durant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, Dickinson a fait allusion à du nouveau matériel, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie : « Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. JEUNE FILLELe spectacle de Nashville en août 2019, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une « certitude ».

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE sont vrais, il s’agira du sixième du groupe à être produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, VOYAGE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.