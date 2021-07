Légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN ont publié un autre teaser vidéo invitant leurs fans à la “Fête de Belshazzar”.

“Fête de Belshazzar” est l’histoire de l’écriture sur le mur dans la Bible, et IRON MAIDEN les fans ont spéculé que le groupe taquinait l’annonce de son 17e album, peut-être intitulé “Écrire sur le mur”.

Dans le message vidéo de 14 secondes posté sur JEUNE FILLEles médias sociaux plus tôt dans la journée, le “Fête de Belshazzar” l’affiche est retirée d’un mur pour révéler le slogan “WOTW”, auquel les fans ont théorisé “Écrire sur le mur”.

Le dernier clip arrive moins d’une semaine après JEUNE FILLE a posté un message vidéo du chanteur Bruce Dickinson taquiner le 15 juillet Festin de Belschatsar un événement.

À la fin du mois dernier, Dickinson arborait un “Fête de Belshazzar” chemise dans une interview télévisée avec Nouvelles du ciel. Au cours de la conversation, il a taquiné JEUNE FILLEde ses projets futurs, en disant : “Je ne peux pas vous dire ce que c’est, mais c’est juste devant vous.”

Un certain nombre d’autres récents JEUNE FILLE-les graphiques liés ont présenté le slogan “WOTW”. De plus “Fête de Belshazzar” l’affiche a été repérée au Télécharger le pilote festival le mois dernier portant la date “15/07” et les lettres “IMXVII”, que les fans pensent être une référence à IRON MAIDEN et 17 en chiffres romains.

IRON MAIDEN n’a pas sorti de musique fraîche depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec le producteur de longue date Kevin “Homme des cavernes” Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

De retour en mai 2019, site web italien Premiers concerts d’abord spéculé que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Atelier Guillaume Tell, où JEUNE FILLE enregistré “Le meilleur des mondes” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il était en train de finaliser un projet majeur.

Durant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, Dickinson a fait allusion à du nouveau matériel, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie : « Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. JEUNE FILLELe spectacle de Nashville en août 2019, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une « certitude ».

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE sont vrais, il s’agira du sixième du groupe à être produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, VOYAGE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.



